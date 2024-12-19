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Dünya

Netanyahu, İsrail'e balistik füze saldırısı düzenleyen Husileri tehdit etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 'Filistin 2' tipi balistik füzelerle İsrail'in Yafa kentindeki iki askeri hedefe saldırı düzenlediklerini duyuran Yemen'deki Husiler'i tehdit etti.

AA19 Aralık 2024 Perşembe 18:14 - Güncelleme:
Netanyahu, İsrail'e balistik füze saldırısı düzenleyen Husileri tehdit etti
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Başbakan Netanyahu, yayımladığı video mesajda, Yafa'daki askeri üslere balistik füze attığını duyuran Husiler ve İsrail savaş uçaklarının Yemen'e hava saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Netanyahu, "Husiler, İsrail'e zarar veren herkesin çok ağır bir bedel ödeyeceğini zor yoldan öğreniyorlar." ifadesini kullandı.

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ABD ve diğer pek çok ülkenin İsrail'in Yemen'e saldırılarını "çok iyi anladığını" öne süren Netanyahu, "İsrail, Husiler'e karşı hareket ettiğinde tüm uluslararası toplum adına hareket etmiş olduğunu" iddia etti.

BALİSTİK FÜZELER KULLANDILAR

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Yafa kentindeki iki askeri hedefin "Filistin 2" tipi balistik füzelerle vurulduğunu duyurmuştu.

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İsrail ordu radyosu, Husilerin Yafa'ya füze saldırısı sonrası İsrail ordusunun, Yemen'deki 5 hedefe 14 savaş uçağıyla çok sayıda bombalı saldırı düzenlediğini aktarmıştı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Husilerin düzenlediği saldırıda, Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan kentinde bulunan bir okulun zarar gördüğü belirtilmişti.

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