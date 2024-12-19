Netanyahu, İsrail'e balistik füze saldırısı düzenleyen Husileri tehdit etti

Başbakan Netanyahu, yayımladığı video mesajda, Yafa'daki askeri üslere balistik füze attığını duyuran Husiler ve İsrail savaş uçaklarının Yemen'e hava saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Netanyahu, "Husiler, İsrail'e zarar veren herkesin çok ağır bir bedel ödeyeceğini zor yoldan öğreniyorlar." ifadesini kullandı.
Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Yafa kentindeki iki askeri hedefin "Filistin 2" tipi balistik füzelerle vurulduğunu duyurmuştu.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Husilerin düzenlediği saldırıda, Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan kentinde bulunan bir okulun zarar gördüğü belirtilmişti.