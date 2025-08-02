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Dünya

Netanyahu İsrailli esirlerin de celladı oldu: Kendi mezarımı kazıyorum

Gazze'deki abluka ve açlık krizi İsrailli esirleri de vurdu. Gazze'de İzzeddin el-Kassam Tugaylarından dikkat çeken bir video paylaşıldı. Kassam Tugaylarının elinde olan İsrailli bir esir Netanyahu'ya ateş püskürdü. Her geçen gün güçten düştüğüne dikkati çekerek, kaldığı tünel içinde kabrini kendi elleriyle kazdığını söyleyen esir, Netanyahu'nun Gazze'yi açlığa mahkum etmesine rağmen Kassam Tugaylarının İsrailli esirlere yemek bulup verdiğini açıkladı.

AA2 Ağustos 2025 Cumartesi 23:33 - Güncelleme:
Netanyahu İsrailli esirlerin de celladı oldu: Kendi mezarımı kazıyorum
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Kassam, Gazze'deki İsrailli esirlerden Evyatar David'in dün paylaşılan videosunun devamını yayınladı.

Videonun 27 Temmuz tarihli olduğunu söyleyen David, "Bugün ne yiyeceğimi bilmiyorum. Kaç gündür bir şey yemedim. Burada çok zor durumdayım. Yiyecek yemek yok, su bile zor bulunuyor. Çok az yemek yiyorum. Ne kadar zayıf olduğuma bakın. Bu hayal değil gerçek." dedi.

İçinde bulunduğu tünelin duvarına günlük olarak yediklerini kaydeden David, "Bu temmuz ayının başladığı gün. Mercimek yemişim, sonraki gün yine mercimek. 4 Temmuz'da bir şey yememişim. Sonraki günler yine fasulye ve mercimek. 8 Temmuz'da açlık, sonraki 3 gün mercimek, 12'sinde yine aç kalmışım. 16-17'sinde yine bir şey yememişim. Arada fasulye ve mercimek. 20 Temmuz'da açlık." diyerek sürekli olarak aynı şeyleri yediğini ve uzun süreli açlık çektiğini ifade etti.

NETANYAHU'YA ATEŞ PÜSKÜRDÜ: HEPSİ YALAN

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya seslenen esir David, "Burada terk edildiğimi düşünüyorum. Senin başbakan olarak benimle ve tüm esirlerle ilgilenmen lazım. İsrail'de 'esirlerle ilgilenildiğine' dair öğrendiklerimin hepsi yalan." dedi.

Videonun son kısmında kaldığı tünelin içindeki kumları kazdığı görülen esir, "Kabrimi kendi ellerimle kazıyorum çünkü her geçen gün daha da güçsüzleşiyorum. Ölüme doğru gittiğimi düşünüyorum. Bu belki de gömüleceğim kabir olacak." ifadesini kullandı.

KASSAM TUGAYLARI YEMEKLERİNİ ESİRLERLE PAYLAŞIYOR

Kassam Tugayları tarafından dün "Onlar da bizim yediklerimizi yiyorlar, içtiklerimizi içiyorlar. İşgalci İsrail hükümeti onları aç bırakmayı seçti." mesajıyla yayınlanan videoda, İsrailli esirin görüntüleri İsrail'in açlığı dayattığı Gazze'de gıda yetersizliğinden bir deri bir kemik kalan Filistinli çocuklar ve bebeklerin görüntüleriyle birlikte paylaşılmıştı.

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