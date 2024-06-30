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Dünya

Netanyahu kana doymuyor: Savaşı sona erdirmeyeceğiz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Gazze'de devam eden saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, 'Savaşçılarımız boşuna ölmedi. Tüm hedeflerimize ulaşana kadar savaşı sona erdirmeyeceğiz' dedi.

IHA30 Haziran 2024 Pazar 16:16 - Güncelleme:
Netanyahu kana doymuyor: Savaşı sona erdirmeyeceğiz
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu haftalık kabine toplantısında Gazze Şeridi'nde süren saldırılara ilişkin açıklamalar yaptı. ABD Başkanı Joe Biden'ın 31 Mayıs'ta sunduğu esirlerin serbest bırakılması anlaşmasını desteklediğini vurgulayan Netanyahu, "Bugün herkes basit bir gerçeği biliyor. Esirlerimizin serbest bırakılmasının önündeki tek engel Hamas'tır" dedi. Gazze Şeridi'ndeki 120 esirin tamamının geri getirilmesinin "siyasi ve askeri baskının kombinasyonu ile mümkün olacağını" söyleyen Natanyahu, "Bu hedeflere ulaşılacağından şüphe duyan herkese yine söylüyorum, zaferin yerini hiçbir şey tutamaz. Savaşçılarımız boşuna ölmedi. Tüm hedeflerimize ulaşana kadar savaşı sona erdirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun bugün Gazze Şeridi'ndeki savaşa ilişkin durum değerlendirmesi yapmak üzere Güney Komutanlığı karargahına gitmesi bekleniyor.

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