'Netanyahu Kovi-19'a yakalanıp kalan günlerini hapiste geçirmeyi hak ediyor'

star.com.tr 09 Nisan 2020 Perşembe 18:00 - Güncelleme: 09 Nisan 2020 Perşembe 18:05

Suikaste kurban giden eski İsrail Başbakanı İzak Rabin'in Binyamin Netanyahu karşıtı torunu Yonatan Ben Artzi'nin paylaşımı ülkeyi karıştırdı.

Daha önce hakkında yolsuzluk, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlamalarının yer aldığı 3 ayrı dosya bulunan Başbakan Netanyahu'yu istifaya çağıran Ben-Artzi, bu kez daha ileriye giderek Netanyahu'nun koronavirüse yakalanmasını diledi.

Ben Artzi son günlerde, pandemi nedeniyle yolsuzluk suçlamalarına ilişkin davası ertelenen Netanyahu'yu sık sık eleştiriyordu.

Ancak son paylaşımında koronavirüs kriziyle başa çıkmak için acil bir birlik hükümeti kurmak üzere Netanyahu ve Benny Gantz arasındaki müzakerelere atıfta bulunarak, 'Netanyahu İsrail ulusuna yalan söyledi. Aslında koronavirüse yakalanıp kalan günlerini hapishanede geçirmeyi hak ediyor.' dedi.

LİKUD'LA ATIŞMA

Ben Artzi'nin paylaşımı üzerine Likud partisi, 'Başbakan İsrail vatandaşlarının hayatını kurtarsa bile, nefret sınır tanımıyor. Acaba birisi buna karşı soruşturma açacak mı.?' açıklamasında bulundu.

Ben Artzi ise, 'Siyaset için koronavirüs gibi insan hastalıklarını kullanan, koronavirüsü hak ediyor.' dedi.

TEPKİLER ÜZERİNE SİLİP ÖZÜR DİLEDİ

Ben Artzi'ye sosyal medyadan tepkiler gelince, paylaşımını sildi. Ancak kullancılar ekran görüntüsü almıştı.

Bunun üzerine Twitter hesabından yaptığı son açıklamada, 'Netanyahu da dahil olmak üzere kimsenin koronavirüse yakalanmasını istemiyorum. Bunun için özür dilerim.' dedi.

İsrailli asker, siyasetçi ve devlet adamı İzak Rabin, İsrail’in 5. Başbakanıdır. 1974-77 yılları arasında ve 1992 ile 1995 yılındaki suikastına kadar olan süre olmak üzere iki dönem başbakanlık yaptı.

star.com.tr