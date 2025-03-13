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Dünya

Netanyahu, Lübnan'daki 5 noktayı işaret etti: Çıkmayacağız

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'ın güneyindeki 5 noktada işgali sürdüreceklerini ve buralardan çıkmayacaklarını söyledi.

AA13 Mart 2025 Perşembe 20:43 - Güncelleme:
Netanyahu, Lübnan'daki 5 noktayı işaret etti: Çıkmayacağız
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Netanyahu, X hesabından, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki varlığına ve Suriye'ye düzenlenen hava saldırılarına ilişkin bir görüntülü açıklama yayınladı.

İsrail'in kendisine saldıran ya da saldırmayı planlayan herkesi hedef alacağını ileri süren Netanyahu, bunun hem Suriye hem de Lübnan için geçerli olduğunu savundu.

Netanyahu, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde 5 noktadaki işgalini sürdüreceğini ve buralardan çekilmeyeceğini söylerken bugün Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlenen hava saldırısında Filistin İslami Cihad Hareketi'nin bir merkezinin hedef alındığını ileri sürdü.

İsrail, Lübnan'daki 5 noktada işgalini sürdürmesini "Lübnan ordusunun ateşkes anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmediği" iddiasına dayandırıyor.

İSRAİL ORDUSU, ŞAM'I HEDEF ALMIŞTI

İsrail'e ait savaş uçakları, öğle saatlerinde Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenlemişti.

Saldırıda 8 kişi yaralanmış, İsrail basını Filistin İslami Cihat Hareketi'nin karargahının hedef alındığını kaydetmişti.

İsrail ordusu, pazartesi günü de Suriye'nin güneyindeki farklı noktalara onlarca hava saldırısı düzenlemişti.

İSRAİL, LÜBNAN'IN GÜNEYİNDEKİ 5 NOKTADA İŞGALİNİ SÜRDÜRÜYOR

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te ateşkese varılmıştı. Ateşkes kapsamında İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktalardan çekilmesi gerekiyordu. Ancak İsrail, Lübnan ordusunun ülkenin güneyinde kontrolü tam olarak ele almadığını ileri sürerek işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzatmıştı.

İsrail ordusu, 18 Şubat'ta 11 bölgeden çekilirken buralara Lübnan askerleri konuşlanmıştı. Fakat İsrail sınır hattındaki 5 noktada işgalin devam edeceği yönünde açıklama yapmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Lübnanlı yetkililer ise ateşkes anlaşması ve BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararı gereği İsrail'in ülkenin güneyinden tamamen çekilmesi gerektiğini belirtiyor.

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