Netanyahu, Metula'yı terk etti... İsrail'in kuzeyinde büyük kaos

Metula Belediye Başkanı Azoulay, İsrail ordu radyosuna yaptığı açıklamada, "son 8 ayda bölgedeki evlerin yüzde 40'ının hasar gördüğünü ve 200'e yakınının da yandığını" söyledi.

Netanyahu ve hükümetin Metula'yı "terk ettiğini" belirten Azoulay, "İsrail hükümeti ortadan kayboldu, Başbakan muhtemelen başka işlerle meşgul." ifadelerini kullandı.

İsrail'in kuzeyinde Lübnan sınırında yer alan Metula yerleşim birimi, Hizbullah ile çatışmalar nedeniyle sık sık insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle hedef alınıyor.