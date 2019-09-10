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Netanyahu, roket sirenleri yüzünden mitingini yarıda kesti

İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu, Aşdod'daki mitingini çalan roket sirenleri nedeniyle yarıda kesti. Sirenlerin susmasının ardından Netanyahu, mitingin yapıldığı salona geri dönerek konuşmasına devam etti.

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İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu, ülkenin güneyinde yer alan Aşdod kentindeki seçim mitingini çalan roket sirenleri nedeniyle kısa süreliğine yarıda kesmek zorunda kaldı.
 
İsrail basınında yer alan habere göre, Netanyahu, seçim kampanyası kapsamında Gazze'ye yakın bir bölgede bulunan Aşdod'da miting düzenledi.
 
Netanyahu kürsüdeyken Gazze'den atıldığı belirtilen roketler nedeniyle Aşdod ve Aşkelon kentlerinde uyarı sirenleri çalmaya başladı.
 
Bünün üzerine mitingin yapıldığı salonda kısa süreli panik yaşandı ve korumaları Netahyahu'yu kürsünden indirerek, salondan çıkardı.
 
Sirenlerin susmasından kısa bir süre sonra Netanyahu mitingin yapıldığı salona dönerek, konuşmasına kaldığı yerden devam etti.
 
Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'den atıldığı kaydedilen roketlerin "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından havada imha edildiği belirtildi.

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