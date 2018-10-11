Netanyahu: S-300’lere rağmen Suriye’yi vurmaya devam edeceğiz

Netanyahu, görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, Akimov’a, İsrail’in, İran’ın Suriye’de askeri varlık kurma ve Lübnanlı Hizbullah milislerine sofistike silahlar gönderme girişimlerine yanıt vermeye devam edeceğini dile getirdiğini aktardı.

Netanyahu, “İsrail, Moskova’nın S-300 füze savunma sistemi ile Şam’ı silahlandırmaya karar vermesine rağmen, İsrail’i yok etme niyetlerini ifade eden İran ve ona bağlı güçlere karşı, kendini savunma ilkesine dayanarak, Suriye’deki meşru faaliyetlerini sürdürmeye kararlı” dedi.

Akimov’un ziyareti, 17 Eylül’de Suriye’de Rus askeri uçağının düşürülmesinin ardından iki ülke arasında yapılan ilk üst düzey ziyaret oldu. Netanyahu, “Ben mantık ve iyi niyetle Rusya ile İsrail orduları arasındaki iyi koordinasyonun sürdürülmesini sağlayacak bir çözüme ulaşabileceğimize inanıyorum” dedi.

Netanyahu, geçtiğimiz günlerde düzenlenen haftalık kabine toplantısı sırasında yaptığı konuşmada ise, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile iki ülke arasındaki koordinasyonu görüşmek üzere yakında bir araya geleceğini söylemişti.

Bu, gerginliğin ardından iki lider arasında gerçekleşecek ilk yüz yüze görüşme olacak. Putin ve Netanyahu, Rus uçağının düşmesinden bu yana telefon dışında görüşme gerçekleştirmemişti.

(Şark'ul Avsat)