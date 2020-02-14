star.com.tr 14 Şubat 2020 Cuma15:02 - Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 16:10

İsrail Hava Kuvvetleri (IAF), Suriye'nin Şam bölgesindeki İran hedeflerine bir saldırı düzenledi. İddiaya göre hava saldırısında 7'si İranlı, dört İranlı ve üç Suriyeli öldürüldü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Perşembe günü Şam bölgesini hedef alan İsrail saldırısı hakkında hiçbir şey bilmediğini ve bunun belki de "Belçika Hava Kuvvetleri" saldırısı olduğunu söyledi.

Cuma günü (bugün) Radio Haifa ile yaptığı röportajda, Şam'a düzenlenen saldırı ile dalga geçti.

Netanyahu, 'Dün gece olanlar hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Belki de Belçika Hava Kuvvetleriydi.' ifadelerini kullandı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre, IAF tarafından Perşembe günü akşam, Şam bölgesinde başlatılan bir hava saldırısında 4'ü İranlı, 3'ü Suriyeli Suriyeli 7 militan öldü.

Saldırının şehirdeki İran mühimmat depolarını hedef aldığı iddia edildi.

Suriye devlet televizyonu, Suriye'deki hava savunma sistemlerinin İsrail'in Golan Tepeleri yönünden gelen uçakların hedeflerine ulaşmadan önce füzeleri düşürdüğünü belirtti.

Ancak, Suriye bu iddiasını doğrulayamadı.

İSRAİL'İN SURİYE'DEKİ SALDIRILARI

İsrail'in Suriye ve Irak'ta İran destekli örgütlere ait hedefleri sık sık vurması, İran'ın tepkisine neden oluyor.

Ancak hükümet ve İsrail Silahlı Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamalarda, 'İran'ın komşu topraklarda kalıcı olmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz' vurgusu yapıldı.

İsrail gazetesi Haretz'e göre saldırılar İran destekli Şii milislere ve Lübnan Hizbullah'ına silah taşıyan konvoyları hedef alıyor.