Dünya

Netanyahu saldırı tehdidinde bulunmuştu! Gazze'de 2'si çocuk 5 Filistinli şehit oldu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'ne yeniden saldırı tehdidinde bulunmuştu. Bu tehditten hemen sonra soykırımcı İsrail ordusu Han Yunus kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını hedef alan saldırısında 2'si çocuk 5 Filistinliyi öldürdü.

AA3 Aralık 2025 Çarşamba 23:34 - Güncelleme:
Netanyahu saldırı tehdidinde bulunmuştu! Gazze'de 2'si çocuk 5 Filistinli şehit oldu
Gazze'deki Kuveyt Sahra Hastanesinden bir kaynaktan edinilen bilgiye göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun saldırı tehdidinden kısa bir süre sonra, İsrail ordusu Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistinlilerin çadırını bombaladı.

İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının Mevasi bölgesindeki Necat Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını hedef aldığı saldırıda 2'si çocuk 5 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail saldırısı nedeniyle kamptaki diğer çadırlarda da yangın çıktı.

NETANYAHU SALDIRI TEHDİDİNDE BULUNMUŞTU

Netanyahu, İsrail işgali altındaki Refah kentinde mahsur kalan ve Tel Aviv'in ateşkes anlaşmasına rağmen geçişlerine izin vermediği Filistinliler ile İsrail ordusu arasında yaşanan çatışma sonrası saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının çatışmaları durdurması beklenirken, İsrail, anlaşmayı her gün ihlal ediyor. Saldırılar sonucu yüzlerce Filistinli öldü ve yaralandı.

