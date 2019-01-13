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Netanyahu saldırıları doğruladı

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, son 36 saat içinde İsrail Hava Kuvvetlerinin Suriye'deki hedeflere saldırdığını doğruladı.

  • star.com.tr
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İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, son 36 saat içinde İsrail Hava Kuvvetlerinin Suriye'deki hedeflere saldırdığını doğruladı. 

Aç kurtların yediği kangaldan geriye sadece başı kaldı

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