Netanyahu saldırıları doğruladı
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, son 36 saat içinde İsrail Hava Kuvvetlerinin Suriye'deki hedeflere saldırdığını doğruladı.
- star.com.tr
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, son 36 saat içinde İsrail Hava Kuvvetlerinin Suriye'deki hedeflere saldırdığını doğruladı.
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