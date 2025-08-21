İSTANBUL 30°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ağustos 2025 Perşembe / 27 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,94
  • EURO
    47,6537
  • ALTIN
    4395.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Netanyahu: Savaşın bitmesi ve rehinelerin bırakılması için ateşkes görüşmelerine başlayacağız
Dünya

Netanyahu: Savaşın bitmesi ve rehinelerin bırakılması için ateşkes görüşmelerine başlayacağız

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, savaşın bitmesi ve rehinelerin bırakılması için ateşkes görüşmelerine başlayacaklarını açıkladı.

HABER MERKEZİ21 Ağustos 2025 Perşembe 20:17 - Güncelleme:
Netanyahu: Savaşın bitmesi ve rehinelerin bırakılması için ateşkes görüşmelerine başlayacağız
ABONE OL

Gazze Şeridi'ndeki savaşın sona erdirilmesi için de müzakerelere başlanması talimatı verdiğini söyleyen Netanyahu, "Tüm rehinelerimizin serbest bırakılması ve İsrail tarafından kabul edilebilir koşullar altında savaşın sona erdirilmesi için derhal müzakerelere başlanması talimatını verdim" dedi.

Hamas'ın yenilgisi ve tüm rehinelerin serbest bırakılması için yürütülen çabaların aynı anda ilerlediğini ifade eden Netanyahu, "Bu hayati görev uğruna yedek askerlerin ve ordunun seferber edilmesini çok takdir ediyorum" dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Göç yolunda nefes molası! Leyleklerden Sultangazi'de kartpostallık durak

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.