Netanyahu, Starmer ile görüştü! İsrail, İngiltere'nin silah ambargosundan rahatsız

İsrai Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu ile Starmer'in telefonda görüştüğü belirtildi.

Görüşmede Starmer'ın İngiltere vatandaşlığı da bulunan İsrailli Emiy Damari'nin Hamas ile varılan esir takası mutabakatında serbest bırakılması nedeniyle Netanyahu'ya teşekkür ettiği ifade edildi.

Netanyahu'nun görüşmede İngiltere'nin İsrail'e bazı silahların satış izin lisansını askıya almasını gündeme getirdiği kaydedildi.

Starmer'ın da Netanyahu'ya bu konuda değerlendirme yapıldığını söylediği aktarıldı.

İngiltere, İsrail'e sağlanan 350 silah satış izin lisansından yalnızca 30'unu askıya almış, bu kısmi silah ambargosuna İsrail'in elindeki F-35 savaş jetlerinin İngiltere menşeli bileşenleri dahil edilmemişti.

Bu bileşenlerin İsrail'in Gazze'yi bombalamak için kullandığı jetlerin yüzde 15'ini oluşturduğu ve İngiltere'nin İsrail ordusu için sağladığı en önemli ekipmanları içerdiği tahmin ediliyor.