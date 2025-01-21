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Dünya

Netanyahu, Starmer ile görüştü! İsrail, İngiltere'nin silah ambargosundan rahatsız

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile yaptığı görüşmede Londra'nın İsrail'e bazı silahların satış izin lisanlarını askıya almasını gündeme getirdi.

AA21 Ocak 2025 Salı 18:37 - Güncelleme:
Netanyahu, Starmer ile görüştü! İsrail, İngiltere'nin silah ambargosundan rahatsız
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İsrai Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu ile Starmer'in telefonda görüştüğü belirtildi.

Görüşmede Starmer'ın İngiltere vatandaşlığı da bulunan İsrailli Emiy Damari'nin Hamas ile varılan esir takası mutabakatında serbest bırakılması nedeniyle Netanyahu'ya teşekkür ettiği ifade edildi.

Netanyahu'nun görüşmede İngiltere'nin İsrail'e bazı silahların satış izin lisansını askıya almasını gündeme getirdiği kaydedildi.

Starmer'ın da Netanyahu'ya bu konuda değerlendirme yapıldığını söylediği aktarıldı.

F-35 SAVAŞ JETLERİNİN İNGİLTERE MENŞELİ BİLEŞENLERİ DAHİL EDİLMEMİŞTİ

İngiltere, İsrail'e sağlanan 350 silah satış izin lisansından yalnızca 30'unu askıya almış, bu kısmi silah ambargosuna İsrail'in elindeki F-35 savaş jetlerinin İngiltere menşeli bileşenleri dahil edilmemişti.

Bu bileşenlerin İsrail'in Gazze'yi bombalamak için kullandığı jetlerin yüzde 15'ini oluşturduğu ve İngiltere'nin İsrail ordusu için sağladığı en önemli ekipmanları içerdiği tahmin ediliyor.

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