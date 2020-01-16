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Dünya

Filistin: Netanyahu iktidara tekrar gelirse müzakere olasılığı neredeyse sıfır

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, 'Seçimlerden aynı sonuç çıkar ve Netanyahu iktidara tekrar gelirse İsrail ile müzakerelere yeniden başlama olasılığı neredeyse sıfır.' dedi.

AA16.01.2020  07:18 - Güncelleme: 16.01.2020  07:18

Maliki, BM Genel Merkezinde, ülkesinin başkanlığını yaptığı gelişmekte olan ülkelerin oluşturduğu G77 Çin Grubu'nun dönem başkanlığını Latin Amerika ülkesi Guyana'ya devrettikten sonra AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

İsrail siyasetindeki belirsizliğin ve çıkmazın müzakerelerin yeniden başlamasına etkisini değerlendiren Maliki, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu iktidardayken müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik 'tüm umutları öldürmekle' suçladı.

Maliki, 'Netanyahu iktidarda olduğu sürece İsrail ve Filistin arasında müzakerelerin yeniden başlamasını beklemiyoruz. O müzakerelere inanmıyor, statükonun devamına ve daha fazla Filistin toprağının ilhakına inanıyor. Seçimlerden aynı sonuç çıkarsa ve Netanyahu iktidara tekrar gelirse İsrail ile müzakerelere yeniden başlama olasılığı neredeyse sıfır.' diye konuştu.

- "ONLARA İNANMIYORUM"

Trump yönetiminin "İsrail'deki seçimlerin ardından Orta Doğu Barış Planını açıklamasını bekleyip beklemediği" sorusu üzerine ise Maliki, ' Bunu defalarca söylediler ve söylediklerini yerine getirmediler. Onlara (Trump yönetimi) inanmıyorum. Siz de aynı sözü defalarca duydunuz bu sefer neden inanasınız ki? Şimdi farklı olan ne? Ortada bir planın olduğundan şüpheliyim.' değerlendirmesinde bulundu.

Maliki, New York ziyareti sırasında herhangi bir ABD'li yetkiliyle görüşüp görüşmediği sorusuna da 'hayır' yanıtını verdi.

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