Netanyahu, Batı Kudüs'te İran'a yönelik devam eden saldırılara ilişkin uluslararası medyanın da katıldığı bir basın toplantısı düzenledi.

Konuşmasına İbranice başlayan Netanyahu'nun, iç kamuoyuna yaptığı değerlendirmede İran'a saldırılara dair "Ne kadar gerekiyorsa o kadar sürecek." demesine karşın, uluslararası kamuoyuna hitaben İngilizce yaptığı değerlendirmede "Savaş insanların düşündüğünden daha hızlı bitecek." ifadesini kullanması dikkati çekti.

- "İran'ın bugün uranyum zenginleştirme ve balistik füze üretme imkanı yok"

Netanyahu, İran'da nükleer programı çökertmek, balistik füze programını çökertmek ve "rejim değişikliğine yol açmak" olmak üzere üç hedefe odaklandıklarını söyledi.

İran'ın nükleer ve balistik füze konusunda üretim sağlayan endüstrilerini hedef aldıklarını ileri süren Netanyahu "İran'ın bugün uranyum zenginleştirme ve balistik füze üretme imkanı yok." iddiasında bulundu.

Netanyahu, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na karşı İsrail ordusu ve dış istihbarat teşkilatı Mossad'ı birlikte harekete geçirdiklerini kaydetti.

ALTERNATİF ROTA İDDİASI

Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasına ilişkin konuşan Netanyahu, "petrol akışını sağlamak için Hürmüz Boğazı ve Babül Mendep Boğazı gibi bölgelerden geçmek yerine, Arap Yarımadası'ndan İsrail'e ve Akdeniz'e uzanan alternatif rota oluşturmak gerektiğini" savundu.

Netanyahu, böylece lojistik sorununun kalkacağını ve bunun yakında gerçekleştirilmesinin mümkün olduğunu iddia etti.

PARS DOĞALGAZ SAHASI İTİRAFI

İran'ın güneyindeki Pars doğalgaz sahasına bağlı rafinelere yönelik saldırıya dair Netanyahu, "İsrail, Pars doğalgaz rafinesine karşı tek başına harekete geçti." itirafında bulundu.

Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın gelecekteki saldırıları ertelemelerini istediğini ve İran'ın enerji tesislerine saldırı düzenlemekten kaçınacaklarını söyledi.

İsrail Başbakanı, ABD ile tam koordinasyon içerisinde hareket ettiklerini savunarak Trump'ı İran'a saldırılara kendisinin ikna ettiği yönündeki haberlere, Florida'daki Mar-a-Lago malikanesindeki görüşmede kendisi bir şey söylemeden, Trump'ın "Bibi, İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellemeliyiz." dediği iddiasıyla yanıt verdi.

Amerikan halkının, İsrail'in ABD'yi savaşa çektiği düşüncesine ilişkin değerlendirmesi sorulan Netanyahu, "Ben kimseyi yanıltmadım. Başkan Trump'ı ikna etmek zorunda kalmadım, o beni anladı." iddiasında bulundu.

Netanyahu, bir kez daha İran'da Tahran yönetimine karşı halk ayaklanması mesajı vererek "Devrimleri havadan yapamazsınız. Havadan pek çok şey yapabilirsiniz, biz de yapıyoruz, ama bir de karada bileşeni olmalı." ifadelerini kullandı.

TOPLANTI, İRAN FÜZESİ KORKUSUYLA YER ALTINDA YAPILDI

Öte yandan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun basın toplantısı, İran füzeleri korkusuyla yerin altında yapıldı.

Toplantı başlamadan önce İsrailli bir yetkilinin, basın mensuplarından olası alarm durumunda toplantının kesilmemesi için telefonlarını sessiz moda almalarını isteyerek "Burası güvenli -1'nci kattayız." demesi dikkati çekti.

