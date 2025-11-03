İSTANBUL 20°C / 14°C
Dünya

Netanyahu, ''Trump'ın Gazze planı'' hakkında brifing aldı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes planının uygulanmasına ilişkin ABD'li heyetten brifing aldığı bildirildi.

AA3 Kasım 2025 Pazartesi 06:45 - Güncelleme:
Netanyahu, ''Trump'ın Gazze planı'' hakkında brifing aldı
Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan'ın Kudüs'ün batısındaki ofisinde, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ekonomik normalleşme konularından sorumlu Büyükelçi Aryeh Lightstone ve Beyaz Saray kıdemli danışmanı Josh Greenbaum ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, heyetin, Trump'ın 20 maddelik ateşkes planının uygulanmasına ilişkin güncel bir bilgilendirme yaptığı kaydedildi.

- GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Anlaşma, müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanmış, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ateşkesin başlamasından bu yana İsrail'in saldırılarında 226 kişi hayatını kaybetti.

