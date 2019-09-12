26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6838
  • 6,2332
  • 277.466
  • 102556
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Netanyahu Trump'ın İran üzerindeki baskıyı azaltmasını beklemiyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran üzerindeki baskısını sürdüreceğinden emin olduğunu söyledi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Soçi'ye hareketinden önce Tel Aviv'deki havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Washington'un İran'a yönelik yaptırımları yumuşatabileceği iddialarının gündeme geldiği bir süreçte Netanyahu, İran'a yönelik baskıların devam etmesi konusunda "sürekli" Trump ve yönetimiyle iletişim halinde olduklarını belirtti.

Netanyahu, "Başkan Trump'ın, İran yönetiminden nükleer silahlara sahip olma arayışı ve bölgedeki saldırganlığına yönelik davranışlarında değişikliğe gitmesini talep eden politikasına devam edeceğinden eminim." diye konuştu.

ABD basınında yer alan haberde Trump'ın, Fransa'nın İran'ı nükleer anlaşmada tutmak için sunduğu Avrupa'dan Tahran'a 15 milyar dolar kredi önerisine sıcak baktığı iddia edilmişti.

Trump, pazartesi günü yaptığı açıklamada, "İran’ın Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşme konusunda bir sorunum yok” ifadesini kullanmış, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Trump'ın hiçbir ön şart olmadan Ruhani ile görüşmeye hazır olduğunu söylemişti.

Yol taksiyi yuttu! Şoför son anda kurtuldu... İşte o anlar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Tutma garantili kupon' dolandırıcılığına dikkat

'Tutma garantili kupon' dolandırıcılığına dikkat

Tuzla'da amonyak gazı zehirlenmesi

Tuzla'da amonyak gazı zehirlenmesi

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'TRT Genel Müdürü' iddiasına yalanlama

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'TRT Genel Müdürü' iddiasına yalanlama

Ve Fenerbahçe görüşmelere başlıyor! Ocak ayında geliyor

Ve Fenerbahçe görüşmelere başlıyor! Ocak ayında geliyor

İmamoğlu'nun kampanya direktörü, 'mekanın yeni sahibi' dedi, ortalık karıştı

İmamoğlu'nun kampanya direktörü, 'mekanın yeni sahibi' dedi, ortalık karıştı

50 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştü... Katilin kimliği kan dondurdu

50 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştü... Katilin kimliği kan dondurdu

Bart van Bolhuis: Türkiye'nin cömertliğini takdir ediyoruz

Bart van Bolhuis: Türkiye'nin cömertliğini takdir ediyoruz

Yeni düzenleme: Artık o ilçelerde sürücü kursu açılamayacak

Yeni düzenleme: Artık o ilçelerde sürücü kursu açılamayacak
 

POPÜLER HABERLER

Kara´dan kaçamadılar

Kara´dan kaçamadılar

Avladığı balıkları onlarla paylaşıyor...

Avladığı balıkları onlarla paylaşıyor...

2019 Frankfurt Otomobil Fuarı'ndan çarpıcı kareler

2019 Frankfurt Otomobil Fuarı'ndan çarpıcı kareler

iPhone'un kamerası sosyal medyanın diline düştü

iPhone'un kamerası sosyal medyanın diline düştü

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA