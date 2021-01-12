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Dünya

Netanyahu, Twitter hesabından ABD Başkanı Trump'ın fotoğrafını kaldırdı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Beyaz Saray'da sayılı günleri kalan ABD Başkanı Donald Trump'ın yer aldığı fotoğrafı Twitter hesabının arka planından kaldırdı.

AA12 Ocak 2021 Salı 12:50 - Güncelleme: 12 Ocak 2021 Salı 12:53
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Netanyahu'nun, Twitter hesabının arka planından, başkanlık koltuğunda sayılı günleri kalan Trump'ın bulunduğu fotoğraf kaldırılarak yerine İsrail Başbakanı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olurken çekilen fotoğrafı eklendi.

İsrail Başbakanı, 3 Kasım 2020'de yapılan başkanlık seçimini kaybetmesine rağmen uzun süre Trump'ın fotoğrafını Twitter hesabında arka plan olarak kullanmaya devam etmişti.

Netanyahu'nun sık sık "İsrail'in en iyi dostu" olarak nitelendirdiği Trump, görevi süresince İsrail yanlısı birçok adım attı.

Trump, Filistinlilerin haklarını yok sayarak Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıması, Filistin'e yapılan mali yardımların kesilmesi gibi İsrail lehine Filistin'in aleyhine kararlara imza attı.

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