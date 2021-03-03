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Dünya

Netanyahu: UCM'nin kararı antisemitik

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan UCM Başsavcısının kararına tepki göstererek kararın 'antisemitik' ve 'iki yüzlü' olduğunu ileri sürdü.

AA03 Mart 2021 Çarşamba 18:52 - Güncelleme: 03 Mart 2021 Çarşamba 18:52
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda'nın işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında işlendiği öne sürülen savaş suçlarına ilişkin resmi soruşturmanın başladığını duyurmasına tepki gösterdi.

Netanyahu yaptığı yazılı açıklamada, UCM Başsavcısı Bensouda'nın kararının "antisemitik" ve "iki yüzlü" olduğunu ileri sürdü.

UCM'yi taraflı olmakla suçlayan Netanyahu, "Doğrular için savaşmaya devam edeceğiz ve bu kararı iptal ettireceğiz." ifadesini kullandı.

Başsavcı Bensouda, işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria'nın yanı sıra abluka altındaki Gazze Şeridi'nde işlendiği öne sürülen savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

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