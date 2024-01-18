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Dünya

Netanyahu ve hükümetine gensoru hedefi! İsrail'de işler iyice karıştı

İsrail'de İşçi Partisi, esirleri evine döndüremeyen Netanyahu hükümetine gensoru vermeye hazırlanıyor.

AA18 Ocak 2024 Perşembe 06:44 - Güncelleme:
Netanyahu ve hükümetine gensoru hedefi! İsrail'de işler iyice karıştı
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İsrail İşçi Partisi Gazze Şeridi'ndeki tutukluları geri getirememesi nedeniyle Binyamin Netanyahu hükümetinin güvenini geri çekme önerisini İsrail Meclisi'ne sunacağını duyurdu.

Solcu Partinin açıklamasında "Önümüzdeki Pazartesi günü İşçi Partisi, hükümeti yerinden etmek için gensoru önergesi sunacak." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada "Hamas'ın oğullarımızı ve kızlarımızı kaçırmasının üzerinden 103 gün geçti. 103 gün oldu ve İsrail Devleti, İsrail ile Gazze (toprakları) arasında parçalandı ve hükümetin hiç umurunda değil." şeklinde değerlendirmede bulunuldu.

Parti açıklamasında "Netanyahu hükümetinin güvenilmeyecek bir hükümet olduğu ve devrilmesi gerektiği" kaydedildi.

İşçi Partisi, İsrail Meclisi'ndeki 120 sandalyeden 4'üne sahip. Partinin başkanlığını eski Ulaştırma Bakanı Merav Michaeli yapıyor.

Netanyahu hükümetinden henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

  • Netanyahu hükümeti
  • İşçi Partisi
  • gensoru

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