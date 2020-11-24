Netanyahu ''yakında'' Bahreyn'i ziyaret edeceğini açıkladı

AA 24 Kasım 2020 Salı 11:50 - Güncelleme: 24 Kasım 2020 Salı 11:51

Netanyahu, sosyal medya hesabından yayınladığı görüntülü mesajda, Bahreyn Veliaht Prensi ve Başbakan Selman bin Hamad bin İsa Al Halife ile telefonla görüştüğünü belirtti.

Görüşmede Al Halife'nin kendisini Bahreyn'e davet ettiğini aktaran Netanyahu, "yakın" zamanda Manama'yı ziyaret edeceğini dile getirdi.

Netanyahu, ziyaretin tarihine ilişkin ise bilgi vermedi.

Öte yandan İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi’nin;;;;;; resmi ziyaret kapsamında gelecek hafta Bahreyn'e gideceği bildirildi. ;;;;;;;

İsrail ile Bahreyn, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

