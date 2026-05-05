İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mayıs 2026 Salı / 19 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,2209
  • EURO
    52,9129
  • ALTIN
    6621.05
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Netanyahu yargılanıyor! Yine erteleme istedi

Yolsuzluk suçlamalarıyla hakim karşısına çıkan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, '1000 numaralı dosya' kapsamındaki ifadesi için mahkemeden bir kez daha saat ayarı talep etti. Siyasi ve güvenlik toplantılarını gerekçe göstererek duruşma süresinin kısaltılmasını isteyen Netanyahu'nun bu hamlesi, Trump'ın af mektubu ve davanın geleceği hakkındaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

AA5 Mayıs 2026 Salı 12:43 - Güncelleme:
Netanyahu yargılanıyor! Yine erteleme istedi
ABONE OL

İsrail merkezli Yedioth Ahronoth gazetesine bağlı Ynet sitesinin haberine göre, Netanyahu'nun avukatı Amit Hadad, Başbakan'ın "1000 numaralı" yolsuzluk davası kapsamındaki ifadesinin saat 13.30 yerine 16.00'da başlamasını ve 18.00'de sona ermesini istedi.

Söz konusu talebin, siyasi ve güvenlik toplantıları gerekçesiyle yapıldığı ifade edildi.

Netanyahu'nun avukatı Hadad, 29 Nisan'da da Başbakan'ın "1000 numaralı" yolsuzluk davası kapsamındaki ifadesine saat 09.30 yerine 12.30'da başlanmasını ve 16.00'da bitirilmesini istemişti.

Yedioth Ahronoth gazetesi, dün, Netanyahu'nun 5 Mayıs'taki duruşmada ifade vermemek için talepte bulunduğunu yazmıştı. Kudüs Bölge Mahkemesi ise duruşmanın saat 13.30'da başlayıp 17.00'de bitmesine karar vermişti.

- NETANYAHU, YOLSUZLUKLA YARGILANIYOR

İsrail Başbakanı Netanyahu, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen 3 ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında "rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla yargılanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'yu affetmesi için Kasım 2025'te İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a mektup göndermişti.

Netanyahu, daha önce af talep etmeyeceğini söylemesine rağmen yaklaşık 6 yıldır yargılandığı yolsuzluk davalarından affı için Herzog'dan Kasım 2025 sonunda talepte bulunmuştu.

  • Netanyahu
  • hakim
  • af mektubu
  • netanyahu yolsuzluk

ÖNERİLEN VİDEO

Modern maskenin ardındaki gerçek: Milli güvenlik meselesi aile

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.