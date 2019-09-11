Netanyahu yine zulüm vadediyor

İşgalci İsrail’de halk, erken genel seçimler için 17 Eylül’de sandık başına gitmeye hazırlanırken, terör devletinin eli kanlı lideri Benyamin Netanyahu, seçmenlerine Filistin’e yönelik işgali ilerletme sözü verdi. Sağ seçmenin oylarıyla koltuğunu korumayı arzulayan Başbakan Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria’da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini ‘İsrail’e ilhak etme’ vaadini yineledi. Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin ‘İsrail’e katılması’ için ABD Başkanı Donald Trump’ın hazırladığı ve ‘Yüzyılın Anlaşması’ olarak nitelenen planın “eşi görülmemiş bir fırsat” olduğunu iddia eden Netanyahu, seçmenlerden destek istedi.

APARTHEİD İLANI

Başbakan’ın ırkçı vaadi, Filistinli direniş grupları başta olmak üzere tüm dünyanın tepkisini çekti. Hamas, Netanyahu’nun işgali derinleştiren vaadini ‘Filistin halkına ve topraklarına düşmanlık siyaseti’ olarak nitelendirdi ve “İşgal planlarıyla direnişi kırmazsınız” dedi. İsrail Meclisi Knesset’teki Arap vekillerin oluşturduğu Ortak Liste’nin lideri Ayman Odeh “Bu İsrail’in bir apartheid (ırkçılık) devleti olduğunun ilanıdır” diye konuşurken, Filistinli baş müzakereci Saib Erekat, Netanyahu’nun planının bir savaş suçu olduğunu söyledi.

İİT’DEN ACİL ZİRVE

Arap Birliği Dışişleri Bakanları İsrail liderinin planını ‘sorumsuz, yasa dışı ve tehlikeli’ olarak tanımlarken, bölgede Amerikan politikalarını destekleyen ve Tel Aviv ile gizlice görüşen Riyad yönetimi ise şaşırtıcı bir şekilde Natanyahu’nun vaadini kınadığını duyurdu. Suudi Arabistan’dan yapılan açıklamada ırkçı vaadin BM Antlaşması ve uluslararası hukukun açıkça ihlali anlamına geldiği kaydedildi. Suudi hükümeti ayrıca, dönem başkanı olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı’na (İİT) da olağanüstü zirve çağrısında bulundu. İİT Genel Sekreteri Yusuf el-Useymin de tarih belirtmeksizin konunun görüşülmesi için İİT’nin Dışişleri Bakanları düzeyinde olağanüstü toplanacağını bildirdi. Öte yandan, Avrupa Birliği, Almanya ve İsveç de İsrail’in tehlikeli adımını kınayarak iki devletli çözüme bağlı olduklarını dile getirdi.

İsrail’in BM üyeliği iptal edilsin

Filistin Ulusal Konseyi, İsrail’in Birleşmiş Milletler (BM) üyeliğinin gözden geçirilmesi çağrısında bulundu. Konsey, yaptığı yazılı açıklamada, terör devletinin Filistin topraklarının statüsü ve Filistinlilerin geri dönüş haklarıyla ilgili 181 ve 194 sayılı BM kararlarına uymadığı kaydedildi. Bu nedenle BM Genel Kurulu’na gidilerek İsrail’in üyeliğinin yeniden gözden geçirilmesi istendi.