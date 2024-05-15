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Dünya

Netanyahu'dan ABD'ye rest! Gerekeni yapacağız

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ile Refah konusunda 'anlaşmazlık yaşandığını' belirterek, 'Bazen hayatta kalman ve geleceğini garanti altına alman için gerekeni yapman lazımdır.' dedi.

AA15 Mayıs 2024 Çarşamba 20:02 - Güncelleme:
Netanyahu'dan ABD'ye rest! Gerekeni yapacağız
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İsrail'de gerçekleşen röportajın bant yayınında Netanyahu, ABD'nin dillendirdiği endişelere rağmen İsrail'in, Refah'taki saldırısına devam edeceği mesajını verdi.

Netanyahu, "Yapmamız gerekeni yapmak zorundayız." dedi.

ABD ile Refah konusunda "anlaşmazlık yaşandığını" kabul eden Netanyahu, ABD hükümetinin desteğini önemsediğini belirterek, "Bazen hayatta kalman ve geleceğini garanti altına alman için gerekeni yapman lazımdır." diye konuştu.

Netanyahu, eski ABD Başkanı Ronald Reagan'ın bir dönem İsrail'e silah ambargosu uyguladığını ve ABD Dışişleri Bakanı George Marshall'ın "İsrail'in bağımsızlığını desteklemediğini" hatırlattı.

"Kazanmak zorundayız, başka seçeneğimiz yok." diyen Netanyahu, "Ama biliyorsunuz ilk başbakanımız (David) Ben-Gurion, Amerikan muhalefetine rağmen İsrail Devleti'nin bağımsızlığını ilan etti." ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanı, uluslararası mahkemelerde kendisine açılan davalarla ilgili soruya ise, hedefin "kendisi değil İsrail devleti" olduğunu söyledi.

Netanyahu, süreç sonunda iki devletli bir çözümün ancak, "Hamas'ın dahil olmadığı bir sivil yönetim" ile ve genel güvenliğin "İsrail'e devredilmesiyle" mümkün olacağını savundu.

  • Netanyahu
  • Refah

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