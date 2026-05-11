Dünya

Netanyahu'dan ateşkes sonrası tehditler savurdu: Lübnan'a hem havadan hem karadan saldırıyor

Katil İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere hava ve topçu saldırıları gerçekleştirdi.

AA11 Mayıs 2026 Pazartesi 09:44 - Güncelleme:
İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu sabah saatlerinde Haris, Kefer Rumman, Yumhur Şakif, Kefer Tebnit, Şevkin, Tul ve Aba beldelerini hava saldırılarıyla hedef aldı.

İsrail topçuları ise Kalavay, Yuhmur, Arnun, Kefer Tebnit, Yukarı Nebatiye ve Meyfedun beldelerini bombaladı.

İSRAİL'DEN 9 BELDEYE SALDIRI TEHDİDİ

Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Reyhan, Cercu, Kefer Rumman, Numeyriyye, Arabsalim, Cümeycime, Mişgara, Kallaya ve Haruf beldelerini hedef alacağını bildirdi.

Adraee, bölgedeki Lübnanlılardan yaşadıkları yerlerden en az 1 kilometre uzaklaşmalarını istedi.

Sözcünün saldırı tehdidinde bulunduğu beldelerin neredeyse tamamı Litani Nehri'nin kuzeyinde bulunuyor.

- İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana ateşkes ilanına rağmen devam eden İsrail saldırılarında 2 bin 846 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

