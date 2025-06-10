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Dünya

Netanyahu'dan Gazze'de ateşkes mesajı: Önemli ilerleme kaydedildi

Gazze'de katliamlara devam eden İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, ateşkes ve esir takası anlaşması müzakerelerinde 'önemli bir ilerleme kaydedildiğini' dile getirdi.

AA10 Haziran 2025 Salı 18:04 - Güncelleme:
Netanyahu'dan Gazze'de ateşkes mesajı: Önemli ilerleme kaydedildi
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Netanyahu, İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yayınlanan video mesajında Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması müzakereleri konusunda bilgi verdi.

Müzakerelerde "önemli bir ilerleme kaydedildiğini" belirten İsrail Başbakanı, "Umut vermek için çok erken olduğunu düşünüyorum, ancak yorulmadan çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

HAREDİLER KRİZİ

Netanyahu, hükümet krizine neden olan Haredilerin askere alınması konusuna da değinerek hem Haredilerin askerlik yapmasını hem de krizin çözülmesini sağlayacak bir yasa üzerinde çalıştıklarına işaret etti.

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