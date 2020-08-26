İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ağustos 2020 Çarşamba / 7 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3638
  • EURO
    8,702
  • ALTIN
    454.044
  • BIST100
    1098.98
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Netanyahu'dan Hizbullah'a gözdağı: Saldırıya güçlü şekilde karşılık vereceğiz
Dünya

Netanyahu'dan Hizbullah'a gözdağı: Saldırıya güçlü şekilde karşılık vereceğiz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün akşam Lübnan tarafından sınırdaki İsrail askerlerine açılan ateşe ilişkin 'Bize karşı yapılacak her saldırıya güçlü şekilde karşılık vereceğiz.' dedi.

AA26 Ağustos 2020 Çarşamba 13:41 - Güncelleme: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 13:41
ABONE OL

Netanyahu, dün akşam saatlerinde sınırdaki bir İsrail askerine Lübnan tarafından ateş açılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada Lübnan Hizbullahı'nı uyardı.

Hizbullah'ın "saldırganlığı" nedeniyle Lübnan'ı tehlikeye attığını söyleyen Netanyahu, "Hizbullah'a İsrail'in ezici gücünü denememesini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

İsrail yönetiminin askerlerine ateş açılmasını ciddi şekilde ele aldığını dile getiren Netanyahu, "Vatandaşlarımıza karşı yapılan hiçbir saldırıya müsamaha göstermeyeceğiz. Bize karşı yapılacak her saldırıya güçlü şekilde karşılık vereceğiz." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, sınırdaki askerlerine ateş açılmasını gerekçe göstererek bu sabah erken saatlerde sınırın Lübnan tarafındaki Hizbullah'a ait gözlem noktalarına hava saldırısı düzenlemişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.