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Dünya

Netanyahu'dan Husilere yönelik saldırılara devam mesajı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yemen'de İran destekli Husilere yönelik saldırıları devam ettireceklerinin sinyalini verdi.

AA26 Aralık 2024 Perşembe 19:28 - Güncelleme:
Netanyahu'dan Husilere yönelik saldırılara devam mesajı
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Netanyahu, sosyal medya hesabından Yemen'deki saldırılara ilişkin görüntülü mesaj yayınladı.

Görüntüde, Netanyahu'nun bir yanında Savunma Bakanı Yisrael Katz'ı diğer yanına da Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'yi aldığı görüldü.

Mesajında Netanyahu, Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik saldırıları devam ettireceklerinin sinyalini vererek, "İran 'şer ekseninin terörist kolunu' kesip atma işini bitirene kadar ısrarcı olacağız." ifadesini kullandı.

Savunma Bakanı Katz ise Husilerin liderlerini hedef alacakları mesajını yineledi.

İSRAİL'DEN YEMEN'E HAVA SALDIRISI

Yemen'deki İran destekli Husilere ait el-Mesire televizyonunun Telegram hesabından yapılan paylaşımda, İsrail'in başkent Sana ve Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde kentine hava saldırıları düzenlediği belirtilmişti.

Bu, İsrail'in Yemen'e düzenlediği 4. saldırı olarak kayıtlara geçti.

İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar, dün yaptığı açıklamada, Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik saldırıları artıracaklarını söylemişti.

İsrail ordusu, son olarak 19 Aralık'ta Yemen'in başkenti Sana'nın yanı sıra Hudeyde kentine hava saldırıları düzenlemişti. Saldırılarda en az 9 kişi hayatını kaybetmişti.

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