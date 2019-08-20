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İsrail Başbakanı Netanyahu, Irak'taki 'İran hedeflerini vurduk' imasından bulundu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Irak'taki İran'a ait askeri hedeflerin geçen ay İsrail tarafından vurulduğu imasında bulundu.

  • AA
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Netanyahu, resmi ziyaret için gittiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'de İsrailli gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İsrail'in temmuz ayında Irak'taki İran'a ait askeri hedefleri vurduğu yönündeki iddialara ilişkin soruya Netanyahu, "İran hiçbir yerde dokunulmaz değildir." şeklinde cevap vererek, söz konusu saldırının arkasında İsrail ordusunun olduğu imasında bulundu.

Netanyahu ayrıca İran'ın, İsrail'i "yok etmekle" tehdit ettiğini ve bu hedefe ulaşmak için Orta Doğu'da askeri üsler kurmayı sürdürdüğünü ileri sürerek, "Onlara karşı (İran) adımlar atmaya devam edeceğiz ve şu anda nerede gerekiyorsa gerekli adımları atıyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail'in, 19 Temmuz'da F-35 uçağıyla Irak'ın Salahaddin ilindeki Amirli Askeri Kampı, 28 Temmuz'da da başkent Bağdat'ın kuzeydoğusundaki bir askeri kampta İran'ın füze rampalarının bulunduğu depoyu vurduğu iddia edilmiş, bu iddialara ilişkin İsrail makamlarından herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

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