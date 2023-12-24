İSTANBUL 13°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Aralık 2023 Pazar / 12 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,2172
  • EURO
    32,2725
  • ALTIN
    1928.59
  • BIST100
    7557.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Netanyahu'dan itiraf gibi açıklama: Savaş bize çok ağır bedel ödetiyor
Dünya

Netanyahu'dan itiraf gibi açıklama: Savaş bize çok ağır bedel ödetiyor

Gazze Şeridi'nde kara işgalini genişleten İsrail ordusunun askeri kayıpları artarken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, savaşın ağır bedeline rağmen devam edeceklerini ve nasıl hareket edeceklerine uluslararası baskının değil kendilerinin karar vereceğini söyledi.

AA24 Aralık 2023 Pazar 15:21 - Güncelleme:
Netanyahu'dan itiraf gibi açıklama: Savaş bize çok ağır bedel ödetiyor
ABONE OL

Netanyahu, Tel Aviv'de düzenlenen haftalık hükümet toplantısındaki konuşmasında, Gazze'de hafta sonu 14 İsrail askerinin daha öldürülmesi üzerine, "Savaş bize çok ağır bedel ödetiyor ama savaşmaya devam etmek dışında seçeceğimiz yok." dedi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne "tam güç saldırısında başarılar elde ettiğini" savunan Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesinde "zafere kadar savaşmaya devam edeceklerini söylediğini ve ABD'nin bunu anladığını" dile getirdi.

Netanyahu, ABD'nin "operasyon adımlarını engellediği, engelleyeceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını" iddia ederek, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail bağımsız bir devlettir. Savaştaki kararlarımız, operasyonlar hesaplamalara göre yapılır, detaya girmeyeceğim. Bunlar, dış baskıyla dikte edilemez. Güçlerimizi nasıl kullanacağımız bağımsız bir karar, ordunundur başka kimsenin değil."

Netanyahu, hedeflerinin "Hamas'ı yok etmek, rehineleri geri getirmek ve İsrail vatandaşlarının güneyde ve kuzeyde güven içinde yaşaması" olduğunu söyledi.

İsrail ordusunun kara işgalini genişletmeye çalıştığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 14 İsrail askerinin öldürüldüğü açıklanmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.