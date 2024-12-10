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Dünya

Netanyahu'dan yeni Suriye yönetimine tehdit: Sert bir karşılık vereceğiz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'de Baas rejimini deviren grupları tehdit eden görüntülü mesaj yayımladı.

AA10 Aralık 2024 Salı 22:14 - Güncelleme:
Netanyahu'dan yeni Suriye yönetimine tehdit: Sert bir karşılık vereceğiz
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Başbakanlık Basın Ofisi, Netanyahu'nun Suriye hakkındaki açıklamalarının yer aldığı görüntülü mesajı paylaştı.

Netanyahu, "Suriye'nin içişlerine karışmak gibi bir niyetlerinin olmadığını" iddia etti.

Soykırımcı İsrail, Suriye'de 320 noktaya hava saldırısı düzenledi

Ordusunun Suriye'de düzenlediği saldırıları "İsrail'in güvenliği için" yaptıklarını ileri süren Netanyahu, bu doğrulta Suriye'deki askeri tesislere bombalanmasını talimatı verdiğini söyledi.

"AĞIR BEDEL ÖDETECEĞİZ"

Baas rejimini deviren gruplarla ilişki kurmak istediklerini de dile getiren Netanyahu, "Ancak İran'ın Suriye'de yerleşmesine izin verirse veya İran silahlarının ya da herhangi başka bir silahın Hizbullah'a devredilmesine izin verirse veya bize saldırırlarsa, sert bir karşılık vereceğiz ve ağır bedel ödeteceğiz." ifadelerini kullandı.

Terör devleti işgalini genişletiyor

İsrail ordusu, Baas rejiminin devrik lideri Beşşar Esed'in düşmesinden bu yana Suriye'de 320 noktaya hava saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

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