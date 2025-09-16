İSTANBUL 27°C / 18°C
Dünya

Netanyahu'nun 27 yıllık kuyruk acısı: Erdoğan yüzünden alamadık

İşgalci İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kudüs'te düzenlenen bir programda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Netanyahu, “(Kudüs) Bu bizim şehrimiz Erdoğan. Sizin şehriniz değil. Bizim şehrimiz. Her zaman bizim şehrimiz olacak. Bir daha bölünmeyecek' dedi. Öte yandan Siyonist Netanyahu, buradaki konuşmasında 1998 yılında Mesut Yılmaz'dan Silvan Yazıtı'nı istediğini ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan engeline takıldığını anlattı.

HABER MERKEZİ16 Eylül 2025 Salı 18:09 - Güncelleme:
Netanyahu'nun 27 yıllık kuyruk acısı: Erdoğan yüzünden alamadık
ABONE OL

Filistin, Suriye, Lübnan, Irak, Katar ve İran'da saldırılar düzenleyen Siyonist ordu Gazze'deki işgali genişletti. İsrail ordusu, yaklaşık 1 milyon Filistinlinin sığındığı Gazze kentine kara saldırılarına başladığını duyurdu. İsrail yönetimi, Gazze'nin kuzeyini zorla boşaltmak istiyor.

Katil İsrail'i durdurmak için dünyaya peş peşe çağrı yapan Türkiye'ye karşı ise Siyonist lobi son dönemde adeta zıvanadan çıktı. Açık açık tehditlerde bulunmaya kalkıştılar. Özellikle; Katar'ın başkenti Doha'daki saldırı sonrası sosyal medyadaki Siyonist hesaplar 'İstanbul ve Ankara'yı vurabiliriz' 'Sıradaki hedef Türkiye' şeklinde paylaşımlar yaptı.

NETANYAHU'DAN KÜSTAH SÖZLER

Siyonist Netanyahu da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Kudüs'te katıldığı bir etkinlikte direkt Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef aldı. Netanyahu, "Biz buradayız. Bu bizim şehrimiz. Sayın Erdoğan, bu sizin şehriniz değil. Bu bizim şehrimiz. Her zaman bizim şehrimiz olacak. Bir daha bölünmeyecek." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KORKUSU SİLVAN YAZITI'NI ALDIRAMADI

İşgalci Netanyahu, Osmanlı döneminde İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde bulunan Silvan (Siloam) Yazıtı hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Netanyahu, yazıtı Türkiye'den talep ettiğini ancak dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın artan siyasi etkisi ve seçmen hassasiyetleri nedeniyle bu isteğinin karşılıksız kaldığını belirtti.

Netanyahu, 1998 yılında dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz ile yaptığı görüşmede Osmanlı eserleri karşılığında Silvan Yazıtı'nı almak için teklif sunduğunu anlattı. Yılmaz'a, "Müzelerimizde binlerce Osmanlı eseri var. Beğendiğin birini seç, Silvan Yazıtı ile değiştirelim." dediğini aktaran Netanyahu, teklifinin kabul edilmediğini belirtti.

Ret kararının gerekçesini sorduğunda ise kendisine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde yükselen seçmen kitlesinin böyle bir devri sert tepkiyle karşılayacağı cevabının verildiğini söyledi.

