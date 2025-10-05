İSTANBUL 22°C / 15°C
Netanyahu'nun ''ara verdik'' yalanı... Hamas acı bilançoyu açıkladı: 70 kişiyi daha katletti

Hamas, soykırımcı İsrail'in saldırıları azaltmadığını, yalnızca 4 Ekim'de 70 Filistinlinin katil Netanyahu tarafından katledildiğini açıkladı. Şehit olanların arasında kadın ve çocukların da bulunduğu bildirildi.

İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı kapsamında tüm esirlerin serbest bırakılması için Gazze'ye yönelik saldırılarına bir süre ara verdiği yönündeki iddialara Hamas'tan yanıt geldi.

Yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, Filistin halkına karşı katliamlar işlemeye devam ettiği ve sadece 4 Ekim'deki saldırılarda kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 70 kişinin öldüğü kaydedildi.

Bu saldırıların, "savaş suçlusu Netanyahu hükümetinin savunmasız sivillere yönelik saldırıları azaltacağına dair iddialarının asılsızlığını ortaya koyduğu" vurgulandı.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada da İsrail ordusunun sadece dün 93 hava saldırısı düzenlediği ve bu saldırılarda 47'si Gazze kentinde olmak üzere 70 kişinin öldüğü bilgisi geçildi.

Hamas 3 Ekim'de ABD Başkanı Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamıştı.

Trump ise "Hamas tarafından yapılan açıklamaya dayanarak, onların kalıcı bir barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze'ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim." açıklamasında bulunmuştu.

Trump, 4 Ekim'de ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda da "İsrail'in, esirlerin serbest bırakılması ve barış anlaşmasının tamamlanması için bombalamaları geçici olarak durdurmasını takdir ediyorum." ifadesini kullanmıştı.

