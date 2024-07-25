İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Temmuz 2024 Perşembe / 19 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,9611
  • EURO
    35,8791
  • ALTIN
    2518.94
  • BIST100
    10991.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Netanyahu'nun ayakta alkışlanmasına tepki gösterdi: Ben de oradaydım ve bu iğrençti
Dünya

Netanyahu'nun ayakta alkışlanmasına tepki gösterdi: Ben de oradaydım ve bu iğrençti

ABD Kongresinin önemli isimlerinden Senatör Bernie Sanders ile eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Kongre'ye hitap eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya sert sözlerle tepki gösterdi. ABD Kongresinin Filistin asıllı tek temsilcisi olan Rashida Tlaib, Netanyahu'nun Kongre salonunda ayakta alkışlanmasına, 'Ben de oradaydım ve bu iğrençti.' ifadesiyle tepkisini gösterdi.

AA25 Temmuz 2024 Perşembe 07:53 - Güncelleme:
Netanyahu'nun ayakta alkışlanmasına tepki gösterdi: Ben de oradaydım ve bu iğrençti
ABONE OL

ABD Kongresinde yaptığı konuşma dolayısıyla birçok Demokrat üyenin tepkisini toplayan ve 50 civarında Kongre üyesi tarafından boykot edilen Netanyahu'ya en güçlü eleştirilerden ikisi, Senatör Sanders ile eski Meclis Başkanı Pelosi'den geldi.

Kendisi de bir Yahudi olan ve İsrail yönetimine yaptığı eleştirilerle dikkat çeken Senatör Sanders, Amerikan MSNBC kanalında katıldığı bir yayında neden Netanyahu'nun konuşmasını protesto ettiğini anlattı.

Netanyahu'nun konuşmasını dinlemeye gitmeyeceğini belirten Sanders, "Onun bir savaş suçlusu olduğunu düşünüyorum. Bence kesinlikle Kongre'ye davet edilmemeliydi." dedi.

Sanders, "İsrail'in Netanyahu'nun sağcı aşırılıkçı hükümeti altında askeri harekatı kapsamında yaptıkları korkunç. Savaşın sona ermesi için ve Gazze'deki kadın ve çocuklara derhal insani yardım sağlanması için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız." şeklinde konuştu.

Gazze'de yaşananların korkunç olduğunu kaydeden Sanders, "Bu, korkunç bir insani felaket. Bu yüzden Bay Netanyahu'yu dinlemeye gitmeyeceğim. Bence kesinlikle Kongre'ye davet edilmemeliydi." ifadesini kullandı.

- "YABANCI BİR LİDERİN EN KÖTÜ KONUŞMASIYDI"

Öte yandan önceki dönemde Temsilciler Meclisi başkanlığını yapan Demokrat vekil Nancy Pelosi de X hesabından yaptığı açıklamada, Netanyahu'ya yüklendi.

Pelosi, yaptığı açıklamada, "Binyamin Netanyahu'nun bugün Kongre'deki sunumu, ABD Kongresine hitap etme ayrıcalığıyla onurlandırılan yabancı bir liderin yaptığı açık ara en kötü konuşmaydı." yorumunu yaptı.

Kendisinin de 7 Ekim'den sonra İsrail'i ziyaret ettiğini ve esir ailelerinin en önemli beklentilerinin bir an önce ateşkes olduğunu vurgulayan Pelosi, "Umarım Başbakan (Netanyahu), zamanını bu amacı gerçekleştirmek için harcar." ifadesini kullandı.

- TLAİB'DEN NETANYAHU'NUN AYAKTA ALKIŞLANMASINA TEPKİ

ABD Kongresinin Filistin asıllı tek temsilcisi olan Rashida Tlaib de X hesabından yaptığı paylaşımda, Netanyahu'nun Kongre salonunda ayakta alkışlanmasına, "Ben de oradaydım ve bu iğrençti." ifadesiyle tepkisini gösterdi.

Tlaib'in, Netanyahu'nun konuşması boyunca elinde tuttuğu "savaş suçlusu" yazan küçük bir pankart da zaman zaman kameralara yansıdı ve sosyal medyada büyük destek topladı.

Bir diğer Demokrat Kongre üyesi Cori Bush da Netanyahu'nun konuşmasına yönelik tepkisini, "Çok kızgınım, öfkeliyim. Bugün olanlardan dolayı utanıyorum. Kendi hükümetimiz bu soykırımın her adımına aktif olarak suç ortağı oluyor." sözleriyle gösterdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.