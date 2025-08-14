Netanyahu'nun ''büyük İsrail'' sözleri sonrası Hamas'tan Arap ülkelerine çağrı

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun kendisinin tarihi ve manevi bir misyon üstlenmiş olduğunu hissettiğini iddia ederek "büyük İsrail vizyonuna" bağlı olduğu yönünde yaptığı açıklamalar kınandı.

Netanyahu'nun açıklamalarının Mısır, Ürdün, Suriye ve diğer bazı Arap ülkelerinin topraklarını işgal anlamı taşıdığına işaret edilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bu açıklamalar, faşist oluşumun (İsrail) bölge ülkeleri ve halkları için ne kadar tehlikeli olduğunu teyit ediyor. Bu oluşum (İsrail) yayılmacı planları, hiçbir ülkeyi istisna tutmuyor."

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun açıklamalarına karşı Arap ülkelerinin bir duruş sergilemeleri gerektiğine vurgu yapılan açıklamada, Arap ülkelerinin İsrail'le ilişkilerini keserek büyükelçilerini geri çekme ve normalleşmeyle ilgili tüm adımları askıya almaları çağrısı yapıldı.

Uluslararası toplumun da Netanyahu'nun sözlerine tepki göstermeleri talebinde bulunulan açıklamada, uluslararası toplumun ayrıca İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması için harekete geçmesi çağrısında bulunuldu.

- NETANYAHU "TARİHİ VE MANEVİ BİR MİSYON ÜSTLENDİĞİNİ" İDDİA ETMİŞTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kendisinin tarihi ve manevi bir misyon üstlenmiş olduğunu hissettiğini iddia ederek işgal altındaki Filistin topraklarını da içeren "Büyük İsrail vizyonuna" bağlı olduğunu söylemişti.

İ24 News muhabirinin kendisine sorduğu "Büyük İsrail vizyonuna" karşı bir bağ hissedip hissetmediği sorusuna Netanyahu, "Çok" yanıtını vermişti.

İsrailli aşırı sağcı milletvekili Şaron Gal, kısa bir süre önce Netanyahu'ya "Büyük İsrail"i simgeleyen bir muska hediye etmişti.

"Büyük İsrail" ifadesi, Siyonist Revizyonist hareketin kurucusu ve iktidardaki Likud partisinin fikir babası sayılan Zeev Jabotinsky de dahil olmak üzere bazı Siyonistler tarafından, günümüz İsraillinin yanı sıra işgal altında tuttukları Gazze Şeridi ve Batı Şeria ile Ürdün topraklarını ifade etmek üzere kullanıldı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

03.09 Arap ülkeleri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Büyük İsrail" vizyonuyla ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

02.35 Afrika ülkesi Namibya, İsrail'in Gazze'deki "askeri faaliyetlerini genişletme" kararını derin endişeyle karşıladıklarını belirterek, uluslararası topluma harekete geçme çağrısında bulundu.

02.22 Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, İsrail'in Akdeniz'deki en büyük doğal gaz sahalarından Leviathan'ın ortaklarından NewMed enerji şirketiyle yapılan doğal gaz anlaşmasının, Filistin meselesindeki duruşunu değiştirmeyeceğini belirtti.

00.58 Yemen'in Sana ve Taiz kentlerinde düzenlenen gösterilerde İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırım ve Al Jazeera muhabirlerini öldürmesi kınandı.

00.02 Mısır Dışişleri Bakanlığı, İsrail medyasında "Büyük İsrail projesi" ile ilgili çıkan haberleri kınayarak, konuya açıklık getirilmesi talebinde bulundu.

- İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NE YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 61 bin 599 Filistinli hayatını kaybetti, 154 bin 88 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 10 bin 78 kişi yaşamını yitirdi, 42 bin 47 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 1807'ye çıktı, yaralıların sayısı da 13 bin 21'e çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.