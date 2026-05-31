İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'ın güneyinde sürdürülen kara operasyonuna yönelik açıklama yaptı. Netanyahu, "Dün gece kahraman savaşçılarımız Beaufort Kalesi'ni ele geçirdi. Orada gururla İsrail Devleti'nin bayrağını ve Golani Tugayı'nın bayrağını göndere çektiler. 44 yıl önce bu yerin savaşçılarımızın kahramanca mücadelesinin bir simgesi olduğunu hatırlatmak isterim. Ancak aynı zamanda aramızdaki derin bölünmenin de bir sembolüydü" dedi.

"Bugün Beaufort'a farklı şekilde geri döndük" ifadelerini kullanan Netanyahu, "Birlik içinde, kararlı ve her zamankinden daha güçlü olarak geri döndük. Cuma günü kuzey sınırındaki savaşçılarla konuştum. Bana, 'İsrail halkına burada neler yaptığımızı anlatın. Sayın Başbakan, halk elde ettiğimiz başarıları bilmiyor' dediler. Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcından bu yana 8 bin Hizbullah mensubunu etkisiz hale getirdik. Aslanın Kükremesi Operasyonu'ndan bu yana ise 3 bin kişiyi. Sadece son bir ayda 700 kişiyi etkisiz hale getirdik. Bu sayı, İkinci Lübnan Savaşı boyunca etkisiz hale getirdiklerimizin tamamından daha fazladır" şeklinde konuştu.

İsrail ordusuna Lübnan'daki harekatı genişletme talimatı verdiğine vurgu yapan Binyamin Netanyahu, "Güçlerimiz Litani Nehri'ni geçti. Stratejik yüksek noktaları ele geçirdiler. Beaufort Sırtı'nı kontrol altına aldılar. Şimdi talimatım, daha önce Hizbullah'ın kontrolünde bulunan bölgelerdeki varlığımızı derinleştirmek ve genişletmektir. Beaufort'un ele geçirilmesi, izlediğimiz politikada dramatik bir aşama ve önemli bir değişimdir. Korku bariyerini aştık. İnisiyatifi ele alıyoruz; Suriye'de, Gazze'de ve Lübnan olmak üzere tüm cephelerde faaliyet gösteriyoruz. Yerleşimlerimizi korumak için sınırlarımızın ötesinde güvenlik bölgeleri oluşturduk" ifadelerini kullandı.

"GÖREVİ TAMAMLAYACAĞIZ"

İsrail Başbakanı Netanyahu, Cuma günü tugay komutanlarıyla görüştüğünü belirterek, "Onlar, bölgenin içinde kahraman askerleri yöneten cesur komutanlar. Bana, 'Sayın Başbakan, görevi yerine getiriyoruz. İleri atılıyoruz ve Hizbullah canını kurtarmak için kaçıyor' dediler. Ben de onlara, 'Sizinleyim. Tüm İsrail halkı sizinle. Biraz daha zaman alacak ama Güney sakinleri için yaptığımız gibi Kuzey sakinleri için de güvenliği yeniden sağlayacağız' dedim. Bu zaman alacak, ancak görevi tamamlayacağız" diye konuştu.

İSRAİL İLE LÜBNAN ARASINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR:

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği yoğun hava saldırılarının ardından kentte büyük çaplı yıkım meydana geldi.

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde bulunan Hiram Hastanesi çevresine düzenlediği hava saldırısında 13 sağlık çalışanı yaralandı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İsrail'in Lübnan topraklarında giderek derinleşen işgalini hiçbir şeyin haklı çıkaramayacağını bildirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ateşkese rağmen, Lübnan'a yönelik kara saldırılarının ve işgalin genişletilmesi talimatını verdiğini duyurdu.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ateşkese rağmen Lübnan'daki Litani Nehri'nin kuzeyinde yer alan stratejik tepedeki tarihi Şakif Kalesi'nde işgali sürdüreceklerini duyurdu.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen, Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti ile güney bölgelerde yer alan beldelere hava saldırıları başlattığını duyurdu.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, İsrail'in Lübnan topraklarının tamamından çekilmesi çağrısını bir kez daha yineledi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Zehrani Nehri'nin güneyinde yer alan bölgeler için saldırı tehdidi ve sürgün emri yayımladı.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen kara saldırılarını genişlettiği Lübnan'da Litani Nehri'nin kuzeyindeki stratejik tepede yer alan Şakif Kalesi'ni işgal etti.

09:35 İsrail'in saldırılarını ve işgalini sürdürdüğü Lübnan'ın güneyinde, Hizbullah'ın bomba yüklü insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda 1 İsrail askeri öldü, 4 asker yaralandı.

03:48 Hizbullah, İsrail'in kuzeyi ve Lübnan'ın güneyinde İsrail'e ait askeri noktaları hedef alan çok sayıda saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.

00:13 İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentine bağlı Adlun beldesine düzenlediği hava saldırısında, hedef alınan evin enkazı altında kalan aynı aileden 6'sı çocuk 9 Suriyeli sığınmacı hayatını kaybetti.