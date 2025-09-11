İSTANBUL 29°C / 20°C
Dünya

Netanyahu'nun hedefinde Trump mı var? ABD'de çok konuşulan o reklam...

ABD merkezli Fox News kanalında yayınlanan reklamda, katil Netanyahu'nun ABD başkanlarını manipüle ettiği vurgulandı. Öte yandan reklamda Trump, Netanyahu'ya karşı 'Onun size de aynısını yapmasına izin vermeyin' ifadeleriyle uyarıldı.

IHA11 Eylül 2025 Perşembe 22:38 - Güncelleme:
Netanyahu'nun hedefinde Trump mı var? ABD'de çok konuşulan o reklam...
ABD merkezli Fox News televizyon kanalında yayınlanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu karşıtı reklamda, "Netanyahu yıllardır ABD başkanlarını manipüle etti" ifadelerin kullanıldı.

TRUMP'A NETANYAHU UYARISI: İZİN VERMEYİN

ABD merkezli Fox News televizyon kanalında dün ABD Başkanı Donald Trump'ın en sevdiği programlardan biri olan "Fox & Friends" sırasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu karşıtı bir reklam yayınlandı. Reklamda, Netanyahu'nun ABD'nin eski Başkanları Bill Clinton, Barrack Obama, Joe Biden ve mevcut Başkan Trump ile olan görüntülerinin paylaşılarak, "Netanyahu yıllardır ABD başkanlarını manipüle etti. Bill Clinton'ı kandırdı, Obama'yı dolandırdı, Biden'ı oyuna getirdi. Şimdi de Gazze konusunda sizi kandırmaya çalışıyor, Başkan Trump. Hak ettiğiniz Nobel Barış Ödülü mümkün, Sayın Başkan. Ancak Netanyahu'ya güvenen herkes yanıldı. O sadece kendini düşünüyor. Çaresiz durumda. Zayıf olan ABD başkanlarını aptal yerine koydu. Başkan Trump, onun size de aynısını yapmasına izin vermeyin" ifadeleri kullanıldı.

Reklamı, MAGAFNP adlı bilinmeyen bir grubun yayınlattığı ifade edildi.

