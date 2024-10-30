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Dünya

Netanyahu'nun İHA korkusu! Oğlunun düğününü ertelemek istiyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun devam eden çatışmalar ve insansız hava aracı (İHA) tehdidi nedeniyle oğlunun gelecek ay yapılması planlanan düğününün ertelenmesini istediği belirtildi.

AA30 Ekim 2024 Çarşamba 10:46 - Güncelleme:
Netanyahu'nun İHA korkusu! Oğlunun düğününü ertelemek istiyor
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İsrail devlet televizyonu KAN, Netanyahu'nun küçük oğlu Avner'in 26 Kasım'da düğününün yapılmasının planlandığını kaydetti.

Tel Aviv yakınlarındaki bir bölgede düzenlenmesi planlanan düğün töreninin ertelenmesinin gündemde olduğu ifade edildi.

Planlanan bir etkinliğin katılımcılara risk oluşturabileceği öne sürüldü. Netanyahu'nun devam eden çatışmalar ve İHA tehdidi nedeniyle oğlunun düğününü ertelemeyi istediği aktarıldı.

Lübnan'dan 19 Ekim'de fırlatılan İHA, İsrail'in kuzeyindeki Kayserya kentinde Netanyahu'nun konutuna isabet etmişti.

Saldırı sırasında Netanyahu ve eşi Sara'nın konutta olmadığı açıklanırken, evin yatak odasının camında ufak hasar oluşmuştu.

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