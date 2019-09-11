Netanyahu'nun istediği tasarı meclisten geçmedi

İsrail Meclisinde yapılan oylamada, "seçimlerde yolsuzluk yapılmasını önlemek" amacıyla oy verme merkezilerine kamera yerleştirilmesini öngören yasa tasarısına yeterli oy çıkmadı.

Likud tarafından sunulan tasarının kabul edilmesi için 120 sandalyeli mecliste 61 milletvekilinin evet oyu gerekirken, tasarıya destek veren milletvekili sayısı 58'de kaldı.

Ana muhalefet partisi Mavi-Beyaz İttifakı, Ortak Arap Listesi Bloku, İşçi Partisi, Meertz ve İsrail Evimiz Partisinin milletvekilleri tasarıya destek vermedi.

Netanyahu, özellikle İsrail vatandaşı Filistinlilerin oy kullandığı merkezlerde yolsuzluk yapıldığını iddia ederek, oy kullanma merkezlerine kameralar yerleştirilmesini istiyordu.

İsrail'de bu yıl 9 Nisan'da yapılan erken seçimlerde İsrail vatandaşı Filistinlilerin yaşadığı bölgelerdeki oy merkezlerinde bazı "aktivistlerin" üzerinde gizli kamera ele geçirilmişti.

Yerel basın, Netanyahu'nun partisi Likud'un "aktivistler" aracılığıyla İsrail vatandaşı Filistinlilerin oy kullandığı merkezlerde gizli çekim yaptırdığını aktarmıştı.