Netanyahu'nun itirafı ABD'yi karıştırdı: İsrail'in kukla devleti

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, kabine toplantısında, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in, İran'la müzakerelerin kesilmesinden sonra kendisini aradığını söyledi ve "Trump yönetimi her gün yaptığı gibi detaylı bilgiler verdi" dedi. Newsweek'in haberine göre, açıklama ABD'de "İpler Washington'ın değil, İsrail'in elinde" yorumuna neden oldu.

"ABD, İSRAİL'İN KUKLASI"

Dergi, sosyal medyadan gelen tepkileri paylaştı.

Washington'dan Demokrat Temsilci Mark Pocan, "Trump yönetimi İran savaşıyla ilgili olarak Netanyahu'ya rapor veriyor, ancak Kongre'ye değil" eleştirisinde bulundu. Yazar Saifedean Ammous, "Amerika, İsrail'in kukla devletidir" derken, siyasi YouTuber Jack Cocchiarella "Vance, Netanyahu'nun kölesidir" tepkisini gösterdi.

Gazeteci Glenn Greenwald de "Neden bu kadar büyütüldüğünü anlamıyorum. Dünyanın her yerinde, patronunuza isterse her gün rapor vermek normal bir şey" ifadelerini kullandı.

Eski Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Joe Kent ise "ABD, İsraillileri dizginleyemezse müzakereler başarısız olacak. Savaş bitebilir, bu ancak İsrail'i değil, kendi çıkarlarımızı ön planda tutarsak gerçekleşebilir" diye konuştu.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, Netanyahu'nun açıklamasını Washington için 'yapısal aşağılanma' olarak nitelendirdi.

KONGRE'NİN İPİ SOYKIRIM LOBİSİNDE

İsrail lobisinin ABD Kongresi'ndeki 535 üyeden 515'ini fonladığı ortaya çıktı. Trump, 230 milyon dolarla ilk sırada yer alırken, soykırım destekçisi senatörler de milyonlarca doları cebe indirmiş.

ABD'de Siyonist lobi faaliyeti yapan Amerikan İsrail Halkla İlişkiler Komitesi'nin (AIPAC) ABD seçimlerinde adaylara dağıttığı milyonlarca dolar, soykırımcıya koşulsuz desteğin bilançosunu ortaya koydu. İsrail lobi faaliyetlerini deşifre eden 'trackaipac.com' internet sitesindeki verilere göre, ABD Başkanı Donald Trump'a 2020 yılından bu yana 230 milyon 473 bin dolarla bağış yapıldı.

GRAHAM'A 4.5 MİLYON $

Yardımcısı JD Vance seçim kampanasında 167 bin 374 dolar, Dışişleri Bakanı Marco Rubio isme 1 milyon 13 bin dolar bağış almış. Sitedeki verilere göre 435 temsilciler meclisi üyesi, 100 senatörden oluşan kongre üyelerinden 515'i en az bir kez İsrail lobisinden doğrudan nakdi bağış almış. Bu verilere göre ABD Kongre üyelerinin yüzde 96'sı İsrail lobisinin güdümünde. Bağışlar 30 bin dolardan başlıyor. Pastadan en büyük payı ise karar verici görevde bulunan ve en ateşli İsrail savunucuları alıyor. Katledilen Filistinliler için "Onlar insan değil. İsrail'in yerinde olsam Gazze'ye atom bombası atarım" açıklaması yapan Senatör Lindsey Graham lobiden 4 milyon 609 bin dolar bağış almış. Kayıtlara göre İsrail'e silah yardımını savunan Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı Mike Rogers 1 milyon 933 bin 918 dolar, "Lütfen benimle birlikte İsrail için dua edin" ifadelerini kullanan Rick Scott, 2 milyon 47 bin dolar bağış aldı.

UCM'Yİ TEHDİT ETMİŞTİ

Soykırımcı lobiden Netanyahu'yu yargılayan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ı tehdit eden Senatör Tom Cotton'a 2 milyon 963 milyon dolar akmış. İsrail'in kongredeki en güçlü destekçilerinden ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson da 3 milyon 110 bin dolar bağış aldığı görülüyor. Johnson, Gazze katliamında İsrail'i ziyaret etmiş, işgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşim yerlerini desteklemişti. Kongre'ye İsrail üniforması ile gelen Kongre üyesi Brian Mast'e ise 2 milyon 246 bin dolarlık bağış yapıldığı görülüyor. ABD Temsilciler Meclisi'ne 'sözde Ermeni soykırımı' tanıyan tasarıyı sunan Temsilciler Meclisi Demokrat Vekili Adam Schiff de 9 milyon 550 bin dolar almış.