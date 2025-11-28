İSTANBUL 21°C / 12°C
Dünya

Netanyahu'nun korkusu sivil kesintileri getirdi: Savunma bütçesiyle kafayı bozdu

Gazze'de soykırım yaparak dünya ülkelerini karşısına alan Gazze Kasabı Binyamin Netanyahu, korkudan savunma bütçesine odaklandı. Katil, İsrail'in savunma bütçesini önümüzdeki 10 yıl için 350 milyar şekel artırma kararı aldı. Maliye Bakanı ve ekonomi yönetimi karara sert tepki gösterdi, sivil hizmetlerde kesinti ve vergi artışı gündemde.

AA28 Kasım 2025 Cuma 20:33 - Güncelleme:
Netanyahu'nun korkusu sivil kesintileri getirdi: Savunma bütçesiyle kafayı bozdu
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, bu karar, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve ekonomi yönetimi tarafından tepkiyle karşılandı.

İsrail'in savunma bütçesinin gelecek 10 yıl içinde büyük bir artış göstermesinin beklendiği aktarılan haberde, bu nedenle sivil hizmetlerde kesintiler ve bütçeyi finanse etmek için vergilerde bir artış olacağı belirtildi.

Netanyahu'nun 10 yıllık savunma bütçesinin 350 milyar şekel (107,5 milyar dolar) artırılmasına karar verdiği ve bunun 2023 öncesiyle kıyaslandığında yüzde 70'lik bir artış anlamına geldiği vurgulandı.

Bu, savunma bütçesinde yıllık 35 milyar şekel (10,7 milyar dolardan fazla) artışa işaret ederken planlanan savunma bütçesinin toplamda ne kadar olduğuna ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

Karar, Maliye Bakanı Smotrich ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın katılımıyla yapılan bir görüşmede alınırken, Netanyahu'nun kararını açıklamasının ardından Smortich ile aralarında tartışma çıktığı ve Smotrich'in karara itiraz ettiği aktarıldı.

Netanyahu'nun "Ben kararımı verdim." diye çıkışması üzerine Smotrich'in "O zaman bütçeyi dengelemek için yapacağım vergi artışının sorumluluğunu üstleneceksin." dediği aktarıldı.

İsrail 7 Ekim 2023 sonrasında Gazze, Lübnan, Yemen, Suriye ve İran'a yoğun saldırılar düzenlerken Katar'ın başkenti Doha'daki Hamas heyetine de suikast teşebbüsünde bulunmuştu.

Bu saldırılar süresince İsrail'in savunma harcamalarında büyük bir artış yaşanmış, savunma bütçesine kayda değer miktarda eklemeler yapılmıştı.

Saldırıların başladığı 2023 yılında 27,5 milyar dolar savunma harcaması yapan İsrail'in 2024'te savunma harcamaları 46,5 milyar dolara yükselmişti.

