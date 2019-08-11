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Netanyahu’nun oğlundan Müslüman düşmanı Wilders'in İslamofobik paylaşıma destek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun oğlu Yair Netanyahu, Hollanda’daki İslam ve yabancı karşıtı aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders’ın Kurban Bayramı’na dair yaptığı İslamofobik paylaşımı kendi hesabından yayınlayarak destek verdi.

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Müslüman ve yabancı düşmanı Wilders, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabında paylaştığı bir kurban fotoğrafıyla Kurban Bayramı'nın başladığını belirterek, "İğrenç ve korkunç. Bu bizim kültürümüze ait değil. Uluslarımız bu hayvan zulmünü ve barbarlık gününü yasaklamalı ve yasa dışı ilan etmelidir." ifadeleriyle hakarette bulundu.

Sosyal medyada yaptığı açıklamalarla büyük tartışmalara neden olan İsrail Başbakanı Netanyahu’nun oğlu Yair Netanyahu da Wilders’in bu nefret ve hakaret içerikli İslam karşıtı tweetini kendi Twitter hesabından paylaşarak destek verdi.

Yair Netanyahu, daha önce de yaptığı bir paylaşımda Türk bayrağına hakaret etmişti.

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