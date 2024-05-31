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Dünya

Netanyahu'nun oğlundan skandal paylaşım! Sözde Kürdistan haritasıyla Türkiye'yi hedef aldı

Soykırımcı İsrail'in Başbakanı Binyamin Netahyahu'nun oğlu Yair Netanyahu yeni bir skandala imza atarak Türkiye topraklarını da içine alan sözde 'Kürdistan' haritası paylaştı. Tepki çeken bu paylaşım sonrası akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri geldi.

31 Mayıs 2024 Cuma 07:43 - Güncelleme:
Netanyahu'nun oğlundan skandal paylaşım! Sözde Kürdistan haritasıyla Türkiye'yi hedef aldı
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İsrail ordusunun 7 Ekim'de Gazze'ye başlattığı saldırılarlarsa on binlerce masum sivil katledildi. Dünyanın gözü önünde soykırım suçu işlenirken, katil İsrail'in Başbakanı Netanyahu ve yönetimi skandal sözlerle Türkiye'yi hedef almaya devam ediyor.

OĞUL NETANYAHU'DAN SKANDAL HARİTA PAYLAŞIMI

Bu kez Gazze Kasabı Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'nın hayali haritasını paylaştı.

Instagram hesabından Türkiye'nin toprak bütünlüğünü hedef alan Yair Netanyahu, Türkiye'yi 'soykırım yapmakla' suçladı.

ABD'DE LÜKS İÇİNDE YAŞIYOR

Geçtiğimiz yılın başlarında ABD'ye taşınan Yair Netanyahu, Miami Beach'teki lüks hayatının tadını çıkarıyor. Yasalarına göre seferberlik kapsamında olan Netanyahu'nun ülkesine dönmemesi, İsrail kamuoyunda tepki ile karşılanıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: VADEDİLMİŞ TOPRAKLAR HEZEYANIYLA GÖZÜNÜ ANADOLU'YA DİKECEKLER

Katil Netanyahu'nun oğlunun skandal paylaşımının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz haftalarda söylediği söz tekrar akıllara geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki hafta önceki AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada şunları söylemişti: Hamas'ı destekliyoruz diye bizi eleştiriyorlar. Sizde hiç mi vicdan yok? Bu azgın devlet eğer durdurulmazsa vaat edilmiş topraklar hezeyanıyla gözünü Anadolu'ya dikecekler. Hamas, Gazze'de Anadolu'nun ileri hat savunmasını yapıyor. Bunu anlamayacak kadar kör müsünüz? Hem kendi topraklarının istiklali için savaşan hem de Anadolu'yu savunan Hamas'ın yanında durmaya devam edeceğiz.

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