İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Haziran 2025 Çarşamba / 15 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,1854
  • EURO
    45,0506
  • ALTIN
    4217.63
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Netanyahu'nun Osmanlı korkusu nüksetti: Bazıları benimle aynı fikirde olmasa da...
Dünya

Netanyahu'nun Osmanlı korkusu nüksetti: Bazıları benimle aynı fikirde olmasa da...

Soykırımcı İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin konuk olarak katıldığı Knesset'teki oturumda, 'Osmanlı İmparatorluğunun yakın zamanda geri döneceğini sanmıyorum' dedi.

AA11 Haziran 2025 Çarşamba 22:26 - Güncelleme:
Netanyahu'nun Osmanlı korkusu nüksetti: Bazıları benimle aynı fikirde olmasa da...
ABONE OL

Netanyahu, Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin ziyareti dolayısıyla İsrail Meclisi'nde (Knesset) konuştu.

Arjantin'in geçmişte Yahudilere kapılarını açtığını ve bu nedenle kendilerine minnettar olduklarını söyleyen Netanyahu, "Arjantin, 19. yüzyılın ikinci yarısında binlerce Yahudi için bir varış noktası haline geldi. Sadece Doğu Avrupa'da değil, Osmanlı İmparatorluğu'nda da ekonomik sıkıntılardan ve antisemit zulümden kaçıp sığınacak yer aradılar" suçlamalarını yöneltti.

"GERİ DÖNECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Netanyahu, Osmanlı İmparatorluğu'ndan bahsederken "Bazıları benimle aynı fikirde olmasa da, Osmanlı İmparatorluğu'nun yakın zamanda geri döneceğini düşünmüyorum, dönmeyecek." ifadelerini kullandı.

Yahudilerin Arjantin'e yerleşmesi ve koloniler kurması konusunda büyük sermaye harcayan Maurice de Hirsch'e değinen Netanyahu, Thedor Herzl'in Arjantin'i tercih etmemesine rağmen buranın Yahudiler için çok önemli olduğunu belirtti.

Netanyahu, Doğu Kudüs'ün 1967'deki işgaline işaret ederek, "58 yıl önce Kudüs'ü yeniden birleştirdik ve buradaki tüm dostlarım adına söz veriyorum, bir daha bölünmeyecek." iddiasında bulundu.

İsrail'in Doğu Kudüs'te Müslüman ve Hıristiyan Filistinlilerin inanç ve ibadet özgürlüğüne kısıtlamalar getirdiğinin bilinmesine karşın Netanyahu, İsrail'in Kudüs'te inanç özgürlüğünü sağlayan devlet olduğunu savundu.

Netanyahu, konuşmasında İran'a yüklenerek İsrail'e karşı bir savaş yürüttüğünü iddia ettiği İran'ı "büyük ölçüde çökerttiklerini", fakat tehdidin devam ettiğini ileri sürdü.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta bıçaklı yumruklu kavga kameralarda! Tartıştığı şahsın ayağını arabanın kapısına sıkıştırarak kırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.