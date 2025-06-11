Netanyahu, Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin ziyareti dolayısıyla İsrail Meclisi'nde (Knesset) konuştu.

Arjantin'in geçmişte Yahudilere kapılarını açtığını ve bu nedenle kendilerine minnettar olduklarını söyleyen Netanyahu, "Arjantin, 19. yüzyılın ikinci yarısında binlerce Yahudi için bir varış noktası haline geldi. Sadece Doğu Avrupa'da değil, Osmanlı İmparatorluğu'nda da ekonomik sıkıntılardan ve antisemit zulümden kaçıp sığınacak yer aradılar" suçlamalarını yöneltti.

Netanyahu, Osmanlı İmparatorluğu'ndan bahsederken "Bazıları benimle aynı fikirde olmasa da, Osmanlı İmparatorluğu'nun yakın zamanda geri döneceğini düşünmüyorum, dönmeyecek." ifadelerini kullandı.

Yahudilerin Arjantin'e yerleşmesi ve koloniler kurması konusunda büyük sermaye harcayan Maurice de Hirsch'e değinen Netanyahu, Thedor Herzl'in Arjantin'i tercih etmemesine rağmen buranın Yahudiler için çok önemli olduğunu belirtti.

Netanyahu, Doğu Kudüs'ün 1967'deki işgaline işaret ederek, "58 yıl önce Kudüs'ü yeniden birleştirdik ve buradaki tüm dostlarım adına söz veriyorum, bir daha bölünmeyecek." iddiasında bulundu.



İsrail'in Doğu Kudüs'te Müslüman ve Hıristiyan Filistinlilerin inanç ve ibadet özgürlüğüne kısıtlamalar getirdiğinin bilinmesine karşın Netanyahu, İsrail'in Kudüs'te inanç özgürlüğünü sağlayan devlet olduğunu savundu.

Netanyahu, konuşmasında İran'a yüklenerek İsrail'e karşı bir savaş yürüttüğünü iddia ettiği İran'ı "büyük ölçüde çökerttiklerini", fakat tehdidin devam ettiğini ileri sürdü.