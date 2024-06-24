Netanyahu'nun silah şikayetinin ardından ABD'den İsrail'e 'katliam desteği': Asker argo uçağı Tel Aviv'e indi

İsrail ordu radyosunun haberine göre, Başbakan Netanyahu'nun ABD'den silah sevkiyatında gecikme olduğu yönündeki talebinden sonra, ABD'ye ait C17 tipi kargo uçağı İsrail'e iniş yaptı.



Haberde daha fazla ayrıntıya yer verilmezken, ABD ve İsrail makamlarından da henüz bir açıklama yapılmadı.



Netanyahu, dün yaptığı açıklamada, ABD'den İsrail'e silah sevkiyatının 4 ay önce "dramatik bir düşüş" yaşadığını belirterek, belirli parçalar dışında silahların büyük kısmının ulaşmadığını iddia etmişti.



İsrail Başbakanı Netanyahu, 18 Haziran'da, ABD'yi ülkesine silah sevkiyatı yapmayı reddetmekle suçladığı bir video paylaşmıştı.

