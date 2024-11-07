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Dünya

Netanyahu'nun soykırım ortağı Gallant: Ordunun Gazze'de kalması için bir neden yok

İsrail'de görevden alınan eski Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın esir yakınlarına, 'ordunun Gazze Şeridi'nde tüm hedeflerine ulaştığını' iddia ederek 'orada tutulması için bir neden kalmadığını' söylediği belirtildi.

AA7 Kasım 2024 Perşembe 21:39 - Güncelleme:
Netanyahu'nun soykırım ortağı Gallant: Ordunun Gazze'de kalması için bir neden yok
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İsrail'de yayın yapan Kanal 12'nin haberine göre, esir yakınları ile görüşen Gallant, ordunun Gazze'de tutulmasını gerektirecek bir neden olmadığını belirterek Başbakan Binyamin Netanyahu'yu eleştirdi.

Gallant, esir yakınlarına, "Size ne olmadığını söyleyebilirim; güvenlik kaygıları. Ben ve Genelkurmay Başkanı, Philadelphi Koridoru'nda kalmak için hiçbir güvenlik gerekçesi olmadığını söyledik." dedi.

Netanyahu'nun kendisine "ordunun bölgede kalması kararının diplomatik değerlendirmeler çerçevesinde olduğunu" söylediğini aktaran Gallant, esir yakınlarına, "Size, diplomatik bir değerlendirme olmadığını söylüyorum." dedi.

"YALNIZCA ORADA OLMA ARZUSU YÜZÜNDEN ORADA KALIYORUZ"

Gazze'de yapılacak bir şey kalmadığını ve ana hedeflerin yerine getirildiğini söyleyen Gallant, "Korkarım yalnızca orada olma arzusu yüzünden orada kalıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Gallant, İsrail'in istikrarı için Gazze'de kalınması fikrinin askerlerin hayatını riske atacağı gerekçesiyle uygunsuz olduğunu belirtti.

Öte yandan Haaretz gazetesinin görüşmeye ilişkin bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Gallant görüşmede esir takası ve ateşkes anlaşması yapılması hususunda karar veren tek kişinin Netanyahu olduğunu söyledi.

KOMUTANLAR KOŞULLARIN OLGUNLAŞTIĞI GÖRÜŞÜNDE

Ayrıca Gallant, kendisi gibi güvenlik komutasındaki yetkililerin temmuz ayında bir anlaşma için koşulların olgunlaştığı görüşünde olduğunu aktardı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, 5 Kasım'da Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden almıştı.

'İsrail'in üyeliği askıya alınmalı'

Başbakan Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Gallant'ın Gazze'ye yönelik saldırıların yanı sıra Lübnan konusunda da farklı görüşleri savundukları biliniyor.

Netanyahu, İsrail ordusunun Gazze'deki işgalinin kalıcı olmasını isterken, Gallant, Gazze içerisinin Filistin yönetimine devredilmesini istediğini dile getirmişti.

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