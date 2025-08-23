İSTANBUL 29°C / 21°C
Dünya

Netanyahu'nun uykularını kaçıran anket: İsrailliler hükümete güvenmiyor

İsrail'in Maariv gazetesi, Lazar Araştırma Enstitüsü'nce 20-21 Ağustos'ta yapılan anketin bazı sonuçlarını haberleştirdi. Ankete göre, İsraillilerin yüzde 62'si Binyamin Netanyahu hükümetine güvenmediklerini yüzde 72'si de Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılması için bir anlaşma yapılmasını destekledi.

23 Ağustos 2025 Cumartesi 14:42
Netanyahu'nun uykularını kaçıran anket: İsrailliler hükümete güvenmiyor
İsrail'de yapılan bir kamuoyu araştırması, halkın büyük çoğunluğunun Hamas ile esir takası anlaşmasına sıcak baktığını, aynı zamanda Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetine güvenmediğini ortaya koydu.

İsrail'in Maariv gazetesi, Lazar Araştırma Enstitüsü'nce 20-21 Ağustos'ta yapılan anketin bazı sonuçlarını haberleştirdi.

Söz konusu ankete göre, katılımcıların yüzde 72'si Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılması için bir anlaşma yapılmasını destekledi.

Destekleyenlerin yüzde 46'sı kapsamlı ve savaşı sonlandıracak bir anlaşmadan, yüzde 26'sı ise acil bir kısmi anlaşmadan yana görüş bildirdi.

Araştırmaya katılanların yalnızca yüzde 18'i esir takası anlaşmasına karşı çıkarken "Hamas yenilgiye uğratılana kadar savaşın sürmesi gerektiğini" savundu.

Öte yandan ankete göre, İsraillilerin yüzde 62'si Binyamin Netanyahu hükümetine güvenmediklerini ifade ederken, yüzde 27'si hükümete güvendiğini belirtti.

Katılımcıların yüzde 11'i ise bu konuda fikir belirtmekten kaçındı.

Anket sonuçları, hükümetteki bakanların kamuoyu desteğinin arkalarında olduğuna dair iddiaları da yalanladı.

İsrail'in Ulusal Misyon Bakanı Orit Strook, 20 Ağustos'ta yerel bir radyoya yaptığı açıklamada "İsrail toplumunun ezici çoğunluğunun savaşın sürmesini istediğini" öne sürmüştü.

ABD'nin önerdiği ve Hamas'ın onayladığı, İsrail'in de daha önce prensipte kabul ettiği ateşkes planı hakkında Netanyahu'nun resmi yanıtı beklenirken, Hamas'ın elinde yaklaşık 20'si hayatta olmak üzere toplam 50 esir bulunduğu tahmin ediliyor.

