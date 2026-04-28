Netanyahu'nun yolsuzluk davası! İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan 'uzlaşma' daveti

İsrail Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Danışmanı Avukat Michal Tsuk-Shafir'in Cumhurbaşkanı Herzog adına, Netanyahu'nun af talebine ilişkin taraflara uzlaşma görüşmeleri için mektup gönderdiği bildirildi.

Uzlaşma görüşmeleri gerçekleştirmeleri için Başsavcı Miara ve Netanyahu'nun avukatı Amit Hadad'ın Cumhurbaşkanlığı Konutu'na davet edildiği mektupta, taraflar arasında af talebine ilişkin bir anlaşma sağlanmasının ülkenin çıkarına olacağı vurgulandı.

Baharav-Miara ve Hadad'ta gönderilen mektupta şu ifadelere yer verildi:

"Tarafların herhangi bir taahhüt veya ön koşul olmaksızın masaya oturması kaydıyla, görüşmelerin yürütülmesi için gerekli süreci başlatmak üzere, en kısa sürede, açık yüreklilikle, samimi ve iyi niyetlerle Cumhurbaşkanlığı Konutu'na davetlisiniz."

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, pazar yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun yolsuzluk davasından affına ilişkin kararını erteleyeceğini ve öncelikle uzlaşı çabalarının "tüketilmesi" gerektiğini duyurmuştu.

- NETANYAHU YOLSUZLUKLA YARGILANIYOR

İsrail Başbakanı, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen 3 ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında "rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla yargılanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'yu affetmesi için Kasım 2025'te de İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a mektup göndermişti.

Netanyahu, daha önce af talebinde bulunmayacağını söylemesine rağmen yaklaşık 6 yıldır yargılandığı yolsuzluk davalarından affı için Herzog'a Kasım 2025 sonunda başvuruda bulunmuştu.