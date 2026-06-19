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Dünya

Netanyahu'ya bir darbe de Lapid'den! Hükümeti ''acilen değiştirin'' çağrısı

İsrail ana muhalefet lideri Yair Lapid, Netanyahu hükümetinin izlediği politikalar nedeniyle İsrail'in ABD ve Avrupa Birliği ile diplomatik bir uçuruma sürüklendiği uyarısında bulundu. Son 24 saatte yaşanan gerilimlerin bir 'yıkım' habercisi olduğunu savunan Lapid, Netanyahu yönetiminin acilen değişmemesi halinde İsrail'in dış ilişkilerinin tamamen çökeceğini belirtti.

AA19 Haziran 2026 Cuma 12:06 - Güncelleme:
Netanyahu'ya bir darbe de Lapid'den! Hükümeti ''acilen değiştirin'' çağrısı
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ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yapan Lapid, son 24 saatte İsrail'in Avrupa Birliği ve ABD ile yaşadığı diplomatik gerilimlere atıfla, "Eğer bu hükümeti hızlıca değiştirmezsek İsrail'in dış ilişkileri yok olacak." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Netanyahu'yu Lübnan konusunda eleştirdiğini, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in ABD-İran mutabakatını eleştiren İsrailli aşırı sağcı bakanları doğrudan hedef aldığını aktaran Lapid, Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın ise Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile ilişkileri kestiğini hatırlattı.

Trump, Netanyahu hükümetini Lübnan'a yönelik saldırılar nedeniyle eleştirerek, bu konudaki tutumunu doğru bulmadığını ifade etmişti.

ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ise ABD-İran mutabakatını eleştiren İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'i doğrudan hedef alarak "9 milyonluk bir ülkesiniz. Karşılaştığınız her ulusal güvenlik sorununu çözmek için sadece öldürerek bir çıkış yolu bulamazsınız." demişti.

İsrail ordusu, 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese ve ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ise Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile İsrail'i geçmişte Güney Afrika'daki apartheid rejimine benzettiği yönündeki haberlerin ardından ilişkilerini kestiğini duyurmuştu.

  • İsrail ana muhalefet lideri Yair Lapid
  • Netanyahu
  • İsrail

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