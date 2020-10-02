İSTANBUL 23°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
02 Ekim 2020 Cuma / 14 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,7651
  • EURO
    9,0928
  • ALTIN
    475.236
  • BIST100
    1144.7
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • 'Netanyahu'ya güvenmiyorum' diyerek istifa etti
Dünya

'Netanyahu'ya güvenmiyorum' diyerek istifa etti

İsrail Turizm Bakanı Asaf Zamir, 'Netanyahu'ya güvenmiyorum' diyerek görevinden istifa etti.

AA02 Ekim 2020 Cuma 15:58 - Güncelleme: 02 Ekim 2020 Cuma 16:00
ABONE OL

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinin Turizm Bakanı Asaf Zamir, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Zamir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koalisyon ortağı ve üyesi olduğu Mavi-Beyaz İttifakı'nın lideri Benny Gantz'a istifasını ilettiğini duyurdu.

Netanyahu'yu kişisel çıkarlarını her şeyin önüne koymakla suçlayan Zamir, "Güvenmediğim birinin (Netanyahu) yönetimindeki bir hükümette daha fazla yer alamazdım." ifadelerini kullandı.

Zamir, Netanyahu karşıtı gösterilere kısıtlama getirilmesini öngören yasa tasarısına tepki göstermiş ve "ret" oyu vermişti.

Tepkilere neden olan tasarı, Mavi-Beyaz ile Netanyahu'nun partisi Likud arasında sağlanan uzlaşı sonucu salı günü Meclis'te yapılan oylamada kabul edilmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.